Кубок Германии. Вендетта Баварии, погром от Штутгарта и проход Униона

Кубок Германии, 2-й раунд

Аугсбург – Бавария 2:5

Голы: Педерсен 9, Упамекано 65 (аг) – Чупо-Мотинг 27, 59, Киммих 53, Мусиала 74

Аугсбург: Коубек – Гумны (Петков, 46), Бауэр, Гауэлеу, Яго – Варгас (Калиджури, 67), Груэсо (Баумгартлингер, 67), Реджбечай, Педерсен (Фрамбергер, 82) – Нидерлехнер, Демирович (Майер, 67)

Бавария: Ульрайх – Павар, Упамекано, Де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка – Гнабри, Мусиала (Мюллер, 80), Мане (Коман, 58) – Чупо-Мотинг (Забитцер, 85)

“Бавария” взяла реванш у “Аугсбурга” за поражение в чемпионате, разгромив команду Энрико Маасена в Кубке Германии. “Фуггеры” снова доставили “рекордмайстру” проблемы, поведя в счёте в дебюте.

Но на этот раз у мюнхенцев не было проблем в атаке. Эрик Чупо-Мотинг к 1+1 в последнем туре Бундеслиги прибавил ещё три результативных действия сегодняшним вечером. Для начала камерунец сравнял счёт до перерыва. Затем ассистировал Киммиху, и забил сам ещё раз.

Автогол Упамекано ненадолго вернул интригу в противостояние, но тинейджеры Мусиала и Дэвис сняли все вопросы. 2:5. “Бавария” проходит в третий раунд.

Штутгарт – Арминия 6:0

Голы: Штенцель 20, Эндо 24, Пфайффер 29, 52, Мвумпа 39, Гирасси 67

Ян – Фортуна Дюссельдорф 0:3

Голы: Петерсон 5, Ковнацкий 16, Иеха 45+1

Унион – Хайденхайм 2:0

Голы: Пухач 7, Михель 52