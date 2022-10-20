Бавария хочет продлить основного защитника

"Бавария" занимается продлением основных футболистов. Мюнхенцы хотят подписать новое соглашение с Лукасом Эрнандесом, сообщает Kicker.

Клуб уже связался с агентом игрока, чтобы обсудить продолжение сотрудничества.

Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2024-го.

Лукас травмировался 13-го сентября и с тех пор не выступал за "Баварию". До этого он провел 4 матча за клуб в этом сезоне.

26-летний защитник пришел в клуб летом 2019-го за 80 миллионов евро.