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Бавария хочет продлить основного защитника
Контракт француза истекает летом 2024-го
Фото: twitter.com/FCBayern
"Бавария" занимается продлением основных футболистов. Мюнхенцы хотят подписать новое соглашение с Лукасом Эрнандесом, сообщает Kicker.
Клуб уже связался с агентом игрока, чтобы обсудить продолжение сотрудничества.
Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2024-го.
Лукас травмировался 13-го сентября и с тех пор не выступал за "Баварию". До этого он провел 4 матча за клуб в этом сезоне.
26-летний защитник пришел в клуб летом 2019-го за 80 миллионов евро.
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