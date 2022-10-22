Известный немецкий коуч заболел раком легких

Немецкий тренер Кристоф Даум заболел раком легких. Об этом сообщил бельгийский "Брюгге", где коуче раньше работал. По информации бельгийцев, лечение сейчас проходит успешно.

Даум больше всего известен по работе со "Штутгартом", с которым работал в 1990 – 1993 годах и выиграл Бундеслигу в 1992 году, и "Байером" в 1996 – 2000 годах. В 2001 году должен был возглавить сборную Германии, однако его контракт был аннулирован.

Последним местом работы Даума была сборная Румынии, которую он возглавлял в 2016-2017 годах.