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Бундеслига. Серия Чупо-Мотинга, яркий разгром от Дортмунда и сумасшедший камбек РБ

Германия
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Субботний день подарил ряд неожиданных результатов

Бундеслига. Серия Чупо-Мотинга, яркий разгром от Дортмунда и сумасшедший камбек РБ

Фото: Imago Images

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 11-й тур

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – Бавария 0:2

Голы: Мусиала 17, Чупо-Мотинг 38

Хоффенхайм: Бауманн – Акпогума, Кабак, Нсоки – Сков (Кадержабек, 62), Прёмель (Штиллер, 85), Гайгер (Руди, 85), Анхелиньо – Баумгартнер (Крамарич, 62) – Рюттер, Даббур (Бишоф, 76)

Бавария: Ульрайх – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка (Забитцер, 70) – Коман (Мане, 61), Мусиала (Гравенберх, 76), Гнабри (Мазрауи, 76) – Чупо-Мотинг (Тель, 70)

Предупреждения: Баумгартнер 33, Прёмель 68, Кабак 80 – Упамекано 51, Киммих 61

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Штутгарт 5:0

Голы: Беллингем 2, 53, Зюле 13, Рейна 44, Мукоко 72

Аугсбург, WWK Арена

Аугсбург – РБ Лейпциг 3:3

Голы: Бериша 34 (п), Демирович 51, Варгас 64 – Силва 72, Нкунку 89, Новоа 90

Удаление: Яго 65 (хозяева)

Фрайбург, Европа-Парк Штадион

Фрайбург – Вердер 2:0

Голы: Кюблер 56, Грифо 80 (п)

Удаление: Фридль 14 (гости)

Леверкузен, БайАрена

Байер – Вольфсбург 2:2

Голы: Диаби 17, Фримпонг 76 – Андрих 28 (аг), Арнольд 54 (п)

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