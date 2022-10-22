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Бундеслига. Серия Чупо-Мотинга, яркий разгром от Дортмунда и сумасшедший камбек РБ
Субботний день подарил ряд неожиданных результатов
Фото: Imago Images
Бундеслига, 11-й тур
Зинсхайм, ПреЗеро Арена
Хоффенхайм – Бавария 0:2
Голы: Мусиала 17, Чупо-Мотинг 38
Хоффенхайм: Бауманн – Акпогума, Кабак, Нсоки – Сков (Кадержабек, 62), Прёмель (Штиллер, 85), Гайгер (Руди, 85), Анхелиньо – Баумгартнер (Крамарич, 62) – Рюттер, Даббур (Бишоф, 76)
Бавария: Ульрайх – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка (Забитцер, 70) – Коман (Мане, 61), Мусиала (Гравенберх, 76), Гнабри (Мазрауи, 76) – Чупо-Мотинг (Тель, 70)
Предупреждения: Баумгартнер 33, Прёмель 68, Кабак 80 – Упамекано 51, Киммих 61
Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д – Штутгарт 5:0
Голы: Беллингем 2, 53, Зюле 13, Рейна 44, Мукоко 72
Аугсбург, WWK Арена
Аугсбург – РБ Лейпциг 3:3
Голы: Бериша 34 (п), Демирович 51, Варгас 64 – Силва 72, Нкунку 89, Новоа 90
Удаление: Яго 65 (хозяева)
Фрайбург, Европа-Парк Штадион
Фрайбург – Вердер 2:0
Голы: Кюблер 56, Грифо 80 (п)
Удаление: Фридль 14 (гости)
Леверкузен, БайАрена
Байер – Вольфсбург 2:2
Голы: Диаби 17, Фримпонг 76 – Андрих 28 (аг), Арнольд 54 (п)
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