Лам, Румменигге и Шустер включены в Зал славы немецкого футбола

Филипп Лам, Карл-Хайнц Румменигге и Бернд Шустер были включены в Зал славы немецкого футбола. Также в этом году туда были введены пятеро футболисток: Надин Ангерер, Ариане Хингст, Криста Клейнханс, Анне Трабант-Хаарбах и Барбель Воллебен.

Лам является чемпионом мира-2014, победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2012/13 и восьмикратным чемпионом Бундеслиги. Румменигге же выигрывал ЕВРО-1980 со сборной ФРГ, ЛЧ в 1975 и 1976 годах, а также Бундеслигу в 1980 и 1981 годах. Также он дважды получал Золотой мяч: в 1980 и 1981. Шустер также выигрывал ЕВРО-1980, а также трижды побеждал в Ла Лиге (в 1985, 1989 и 1990).

Надин Ангерер выигрывала ЛЧ в 2005 году, Бундеслигу в 2004 и 2006, ЧМ в 2003 и 2007, ЕВРО – в 1997, 2001, 2005, 2009 и 2013. Она также получила Золотой мяч в 2013 году. Хингст побеждала в Бундеслиге (дважды), на ЧМ (2003, 2007), на ЕВРО (1997, 2001, 2005, 2009). Клейнханс была одной из первых женщин-футболисток в Германии. За сборную страны она сыграла более 150 матчей. Трабант-Хаарбах была капитаном в первом матче женской сборной ФРГ в истории. Воллебен была первой женщиной, чей гол был признан голом месяца во всем немецком футболе.