Бундеслига. Дубль Линдстрёма позволил Айнтрахту запрыгнуть в топ-4

Бундеслига, 11-й тур

Гладбах, Боруссия-Парк

Боруссия Менхенгладбах – Айнтрахт 1:3

Голы: Тюрам 72 – Линдстрём 6, 45, Эбимбе 29

Боруссия: Зиппель – Скалли (Херрманн, 90), Фридрих, Эльведи, Бенсебайни – Вайгль, Коне (Нетц, 71) – Штиндль (Нгуму, 70), Крамер, Плеа – Тюрам

Айнтрахт: Трапп – Тута, Якич, Ндика – Эбимбе, Камада (Роде, 53), Соу, Ленц – Линдстрём (Алиду, 83), Гётце – Коло Муани (Борре, 83)

"Айнтрахт" выиграл четвёртую игру в пяти последних турах, поднявшись на четвёртую строчку в Бундеслиге. Очередной жертвой "орлов" стала менхенгладбахская "Боруссия", оказавшаяся не такой уж непробиваемой без Яна Зоммера. Главным героем встречи стал Йеспер Линдстрём, оформивший дубль ещё до перерыва.

Счёт был открыт уже на 6-й минуте. Полезный как кефир Коло Муани начал контратаку, в ходе которой Линдстрём дерзко прорвался сквозь пару защитников, и пробил Зиппеля. Смесь удачи, наглости и скилла. У Тюрама и Ларса Штиндля были шансы сравнять счёт, но удар француза при рандеву принял на себя Трапп, а немец пробил бездарно с дальней штанги. Эбимбе наказал хозяев за расточительность, уверенно пробив головой после углового в исполнении Ленца.

Напоследок до перерыва Линдстрём ускакал в очередную результативную контратаку. Коло Муани вновь блестяще сыграл в подыгрыше, протянув мяч до чужой штрафной, стянул на себя защитников, и лишь затем скинул датчанину, которому оставалось пробить в пустой угол для оформления дубля.

Во втором тайме "орлы" отдали инициативу хозяевам, держа в голове игру с "Марселем" в Лиге Чемпионов в среду. И надеясь ужалить ещё парочкой контратак. На деле гости слишком расслабились, что сначала привело к ошибке Якича у своих ворот и голе Тюрама. А затем и к финальной навале от "Боруссии", которую выдержать было непросто – Гладбах действительно поверил в камбек. Но всё же даже на второй хозяев не хватило. 1:3.