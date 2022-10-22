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Решили все в первом тайме. Хоффенхайм - Бавария 0:2. Видео голов и обзор матча

Германия
(1 голосов)

Хоффенхайм - Бавария ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 22.10.2022 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Решили все в первом тайме. Хоффенхайм - Бавария 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Бавария" в матче 11-го тура Бундеслиги довольно спокойно справилась с "Хоффенхаймом" на его поле. Мюнхенцы сняли все вопросы о победителе в первом тайме, забив дважды. Дальше матч развивался без голов. И итоговыми оказались показатели, которые были установлены в первом тайме.

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Бундеслиги "Хоффенхайм" - "Бавария".

Бундеслига, 11-й тур
Зинсхайм, ПреЗеро Арена
"Хоффенхайм" – "Бавария" 0:2
Голы: Мусиала 17, Чупо-Мотинг 38

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В статье: Бавария (Мюнхен) Хоффенхайм (Зинсхайм)
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