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Решили все в первом тайме. Хоффенхайм - Бавария 0:2. Видео голов и обзор матча
Хоффенхайм - Бавария ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 22.10.2022 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" в матче 11-го тура Бундеслиги довольно спокойно справилась с "Хоффенхаймом" на его поле. Мюнхенцы сняли все вопросы о победителе в первом тайме, забив дважды. Дальше матч развивался без голов. И итоговыми оказались показатели, которые были установлены в первом тайме.
Смотрите видеообзор матча 11-го тура Бундеслиги "Хоффенхайм" - "Бавария".
Бундеслига, 11-й тур
Зинсхайм, ПреЗеро Арена
"Хоффенхайм" – "Бавария" 0:2
Голы: Мусиала 17, Чупо-Мотинг 38
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