Решили все в первом тайме. Хоффенхайм - Бавария 0:2. Видео голов и обзор матча

"Бавария" в матче 11-го тура Бундеслиги довольно спокойно справилась с "Хоффенхаймом" на его поле. Мюнхенцы сняли все вопросы о победителе в первом тайме, забив дважды. Дальше матч развивался без голов. И итоговыми оказались показатели, которые были установлены в первом тайме.

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Бундеслиги "Хоффенхайм" - "Бавария".

Бундеслига, 11-й тур

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

"Хоффенхайм" – "Бавария" 0:2

Голы: Мусиала 17, Чупо-Мотинг 38