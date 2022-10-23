  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Нагельсманн: Проблема Баварии состоит только в одном – мы не реализуем свои моменты
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нагельсманн: Проблема Баварии состоит только в одном – мы не реализуем свои моменты

Германия
(1 голосов)

Но все равно многое забивает

Нагельсманн: Проблема Баварии состоит только в одном – мы не реализуем свои моменты

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу своих подопечных в поединке против "Хоффенхайма":

“Я доволен этим матчем. Это была непростая игра, и это был ещё один шаг к тому, чего мы хотим добиться. Думаю, мы могли забить четыре или пять голов.

Что бы я изменил? Думаю, мы демонстрируем хорошую игру, и проблема заключается лишь в одном — мы не реализуем свои моменты. Возможно, мы стали больше анализировать ситуацию, но игроки очень амбициозны и хотят стать лучше”, - сказал Нагельсманн.

Отметим, что после 11 туров "Бавария" занимает второе место в Бундеслиге. Лидирует в турнирной таблице "Унион", опережая мюнхенцев на одно очко и имея матч в запасе.

В то же время подопечные Нагельсманна имеют лучший показатель по забитым мячам: 32 гола. Ближайший преследователь "Баварии" - это франкфуртский "Айнтрахт" с 24 голами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Хоффенхайм (Зинсхайм) Юлиан Нагельсманн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport1

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде