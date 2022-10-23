Нагельсманн: Проблема Баварии состоит только в одном – мы не реализуем свои моменты

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу своих подопечных в поединке против "Хоффенхайма":

“Я доволен этим матчем. Это была непростая игра, и это был ещё один шаг к тому, чего мы хотим добиться. Думаю, мы могли забить четыре или пять голов. Что бы я изменил? Думаю, мы демонстрируем хорошую игру, и проблема заключается лишь в одном — мы не реализуем свои моменты. Возможно, мы стали больше анализировать ситуацию, но игроки очень амбициозны и хотят стать лучше”, - сказал Нагельсманн.

Отметим, что после 11 туров "Бавария" занимает второе место в Бундеслиге. Лидирует в турнирной таблице "Унион", опережая мюнхенцев на одно очко и имея матч в запасе.

В то же время подопечные Нагельсманна имеют лучший показатель по забитым мячам: 32 гола. Ближайший преследователь "Баварии" - это франкфуртский "Айнтрахт" с 24 голами.