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Бундеслига. Бохум шокировал лидера чемпионата

Германия
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Бундеслига. Бохум шокировал лидера чемпионата

Фото: Imago Images

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 11-й тур

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Унион 2:1

Голы: Хофман 43, Хольтманн 71 – Пантович 90+3

На 78-й минуте Пантович не реализовал пенальти

Бохум: Риман – Гамбоа (Эрман, 87), Машович, Ордец, Соарес – Лосилла, Фёрстер (Стафилидис, 79), Штёгер – Осей-Туту (Хольтманн, 64), Хофман (Мбусси, 65), Антви-Аджей (Остерхаге, 79)

Бохум: Реннов – Йеккель, Кнохе, Лейте – Триммель (Скарке, 71), Шефер, Хедира, Хаберер (Пантович, 20), Гисельман (Рюэрсон, 62) – Беккер (Левелинг, 62), Пефок (Беренс, 62)

Предупреждения: Ордец 17 – Йеккель 35, Рюэрсон 70, Скарке 79

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В статье: Бохум Унион (Берлин)
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