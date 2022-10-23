Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Бохум шокировал лидера чемпионата
Давид бьёт Голиафа
Фото: Imago Images
Бундеслига, 11-й тур
Бохум, Воновия Рурштадион
Бохум – Унион 2:1
Голы: Хофман 43, Хольтманн 71 – Пантович 90+3
На 78-й минуте Пантович не реализовал пенальти
Бохум: Риман – Гамбоа (Эрман, 87), Машович, Ордец, Соарес – Лосилла, Фёрстер (Стафилидис, 79), Штёгер – Осей-Туту (Хольтманн, 64), Хофман (Мбусси, 65), Антви-Аджей (Остерхаге, 79)
Бохум: Реннов – Йеккель, Кнохе, Лейте – Триммель (Скарке, 71), Шефер, Хедира, Хаберер (Пантович, 20), Гисельман (Рюэрсон, 62) – Беккер (Левелинг, 62), Пефок (Беренс, 62)
Предупреждения: Ордец 17 – Йеккель 35, Рюэрсон 70, Скарке 79
Популярное сейчас
- Дебютная домашняя победа Чернигова, сенсация в Полтаве. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Динамо - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Двигатели, выпущенные компанией экс-владельца запорожского Металлурга, нашли в российских вертолетах
- Хоффенхайм – Бавария. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 22.10.2022
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+