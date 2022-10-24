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Беллингем предпочитает Реал для перехода будущим летом

Германия
(1 голосов)

"Мадрид" может окончательно омолодить среднюю линию

Беллингем предпочитает Реал для перехода будущим летом

Фото: twitter.com/BVB

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Окружение хавбека "Боруссии" Дортмунд Джуда Беллингема сообщает о желании игрока перейти в "Реал" Мадрид следующим летом. Об этом удалось узнать Relevo.

Тем не менее, английский полузащитник не будет фиксироваться только на "Реале". Он оставляет возможность для перехода в другие клубы. За Джудом выстроилась очередь из топ-клубов.

"Реал", в свою очередь, надеется на предпочтение футболиста, так как в финансовом плане он не сможет побороться с клубами из АПЛ или французским грандом.

Футболист оценивается в 90 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
relevo.com

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