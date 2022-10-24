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Беллингем предпочитает Реал для перехода будущим летом
"Мадрид" может окончательно омолодить среднюю линию
Фото: twitter.com/BVB
Окружение хавбека "Боруссии" Дортмунд Джуда Беллингема сообщает о желании игрока перейти в "Реал" Мадрид следующим летом. Об этом удалось узнать Relevo.
Тем не менее, английский полузащитник не будет фиксироваться только на "Реале". Он оставляет возможность для перехода в другие клубы. За Джудом выстроилась очередь из топ-клубов.
"Реал", в свою очередь, надеется на предпочтение футболиста, так как в финансовом плане он не сможет побороться с клубами из АПЛ или французским грандом.
Футболист оценивается в 90 миллионов евро.
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