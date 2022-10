Ластик для идентичности или дверь в новую эпоху? Как Дитрих Матешиц дал футболу крылья

"Не все могут смотреть сегодня в завтрашний день", – говорил оратор, занимающий сейчас пост мэра Киева. И хотя сформулировал он забавно, мысль верная.

Миллионы туристов посещали Таиланд в 80-е, ели местные блюда, пили незнакомые напитки, однако никому из них не приходило в голову, что на этом можно зарабатывать сказочные деньги.

То есть, не на туризме - с ним тайцы разобрались как раз быстро; речь именно о напитках, куда азиаты добавляли непостижимые для европейца вещи, вроде таурина – аминокислоты, которую получали из бычьей желчи. Местные были убеждены, что таурин придает уставшим бодрости, и в 1982 году это на себе испытал некий Дитрих Матешиц, маркетолог компании Blendax.

Он летел в Таиланд по делам много часов и был едва живой, когда в аэропорту ему дали баночку напитка, называвшегося Krating Daeng (Красный гаур).

Кто не в курсе, гаур – это такой огромный мускулистый дикий бык из юго-восточной Азии. Матешиц допил свою газировку, расспросил все о могучем животном – и его судьба была решена.

Следующие 40 лет Дитрих по прозвищу Диди так стремительно шел вверх, что в конце концов австрийские политики назвали его "благословением для страны".

Ну, а в минувшую субботу в возрасте 78 лет Матешиц умер, ведь хотя его напиток "дает крылья", от онкологии он пока не спасает.

Если вы зайдете на сайт Ред Булл, то даже не поймете, что именно он производит.

Для него, как и его коллег, Матешиц еще заживо стал иконой. Австриец чуть ли не первым в мире начал продавать товар в комплексе с целым образом жизни, культурой поведения.

Действие таурина даже не подтверждено научно, поэтому Ред Буллу пришлось напустить очень много дыма, чтобы молодежь клюнула. Его презентации сопровождали самолеты и парапланы; компания финансировала невероятные эксперименты на грани человеческих возможностей, как прыжок Феликса Бамгартнера с высоты 39 км, за которым в прямом эфире наблюдали 8 млн человек.

Ред Булл поддерживает альпинистов, бейсджамперов, планеристов. Иногда это приводит к трагедиям, как с 14-летним мотоциклистом Ториано Уилсоном, погибшим в 2008-м. Однако позитива гораздо больше.

Формула-1 – пожалуй, самый популярный из экстремальных видов – тоже в портфеле у концерна. В 2005-м Матешиц выкупил команду Ягуар, переименовал ее в Ред Булл – и уже через 5 лет Себастьян Феттель принес ему первый чемпионский титул.

Для спорта это было необычно. Впервые крупная продовольственная корпорация не приложилась к победе, а выиграла престижный трофей собственноручно.

Конечно, за это его не любили. Он менял правила игры ради продаж сомнительного напитка; его проекты пронизаны профессионализмом, но в них мало души.

Одинаковый логотип, одинаковые цвета, одинаковый слоган - энергетик превратил спортивный мир в собственный билборд, и футбол не мог долго оставаться в стороне от неоднозначного процесса.

По состоянию на 2022 год свои "Ред Буллы" есть в Зальцбурге, Лейпциге, Нью-Йорке, неподалеку от Сан-Паулу. Был еще один клуб в Гане, однако в 2014 году его закрыли. Также во втором австрийском дивизионе выступает фарм-клуб Зальцбурга "Лиферинг". Все они – единая сеть, которая с 2012 года работает по совместным лекалам, и это круто.

Плохо же то, что "РБ Зальцбург" по сути грубо перекрашенная "Аустрия". После ее выкупа в 2005 году Матешиц не только сменил название клуба, но и его цвета, логотип, стер 72 года истории, написав на официальном сайте, что все началось с приходом пищевого гиганта.

В 2006-м стюарды даже не пропустили на стадион ультрас, размахивавших фиолетово-белым флагом – прежними цветами "Аустрии". Их борьбу миллиардер назвал "детской":

На поле он победил – "РБ Зальцбург" абсолютный гегемон австрийской лиги, выигравший 9 из 10 последних чемпионатов, и к тому же важный поставщик талантов на европейский рынок. Вместе с дочерним ФК "Лиферинг", выступающим во 2-м дивизионе, они образовали систему, где молодые игроки курсируют лигами прямо по ходу сезона.

К примеру, в чемпионате-2018/19 Доминик Собослаи провел 16 матчей в элите за "Зальцбург" и еще 8 – во втором дивизионе за "Лиферинг". В Австрии такое позволяют, но нужно доплачивать федерации – с этим у "Ред Булл" проблем нет.

