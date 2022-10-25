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Ластик для идентичности или дверь в новую эпоху? Как Дитрих Матешиц дал футболу крылья

Германия
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На смерть гениального менеджера

Ластик для идентичности или дверь в новую эпоху? Как Дитрих Матешиц дал футболу крылья

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Arthur Thill ATPImages

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Не все могут смотреть сегодня в завтрашний день", – говорил оратор, занимающий сейчас пост мэра Киева. И хотя сформулировал он забавно, мысль верная.

Миллионы туристов посещали Таиланд в 80-е, ели местные блюда, пили незнакомые напитки, однако никому из них не приходило в голову, что на этом можно зарабатывать сказочные деньги.

То есть, не на туризме - с ним тайцы разобрались как раз быстро; речь именно о напитках, куда азиаты добавляли непостижимые для европейца вещи, вроде таурина – аминокислоты, которую получали из бычьей желчи. Местные были убеждены, что таурин придает уставшим бодрости, и в 1982 году это на себе испытал некий Дитрих Матешиц, маркетолог компании Blendax.

Он летел в Таиланд по делам много часов и был едва живой, когда в аэропорту ему дали баночку напитка, называвшегося Krating Daeng (Красный гаур).

Кто не в курсе, гаур – это такой огромный мускулистый дикий бык из юго-восточной Азии. Матешиц допил свою газировку, расспросил все о могучем животном – и его судьба была решена.

Ластик для идентичности или дверь в новую эпоху? Как Дитрих Матешиц дал футболу крылья - изображение 1
Матешиц и Шварценеггер, 2004 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kevin Winter

Следующие 40 лет Дитрих по прозвищу Диди так стремительно шел вверх, что в конце концов австрийские политики назвали его "благословением для страны".

Ну, а в минувшую субботу в возрасте 78 лет Матешиц умер, ведь хотя его напиток "дает крылья", от онкологии он пока не спасает.

***

Если вы зайдете на сайт Ред Булл, то даже не поймете, что именно он производит.

"Целевая аудитория бренда – молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. Что ищут эти ребята? На что они тратят свое время? Задавшись этими вопросами, бренд нашел ответ: экстремальные виды спорта, видеоигры и музыку. И тогда Ред Булл решил превратиться в крупнейшего производителя контента по этим темам", - говорит маркетолог Роберт Макки.

Для него, как и его коллег, Матешиц еще заживо стал иконой. Австриец чуть ли не первым в мире начал продавать товар в комплексе с целым образом жизни, культурой поведения.

Действие таурина даже не подтверждено научно, поэтому Ред Буллу пришлось напустить очень много дыма, чтобы молодежь клюнула. Его презентации сопровождали самолеты и парапланы; компания финансировала невероятные эксперименты на грани человеческих возможностей, как прыжок Феликса Бамгартнера с высоты 39 км, за которым в прямом эфире наблюдали 8 млн человек.

Ред Булл поддерживает альпинистов, бейсджамперов, планеристов. Иногда это приводит к трагедиям, как с 14-летним мотоциклистом Ториано Уилсоном, погибшим в 2008-м. Однако позитива гораздо больше.

Формула-1 – пожалуй, самый популярный из экстремальных видов – тоже в портфеле у концерна. В 2005-м Матешиц выкупил команду Ягуар, переименовал ее в Ред Булл – и уже через 5 лет Себастьян Феттель принес ему первый чемпионский титул.

Для спорта это было необычно. Впервые крупная продовольственная корпорация не приложилась к победе, а выиграла престижный трофей собственноручно.

"Мы не похожи на Marlboro у Ferrari или Samsung у "Челси"; мы сами занимаемся спортом и сами несем ответственность за спортивные достижения, успех или неудачу. И все это мы делаем исключительно для ценности и имиджа нашего бренда", – признавался Матешиц.

Конечно, за это его не любили. Он менял правила игры ради продаж сомнительного напитка; его проекты пронизаны профессионализмом, но в них мало души.

***

Одинаковый логотип, одинаковые цвета, одинаковый слоган - энергетик превратил спортивный мир в собственный билборд, и футбол не мог долго оставаться в стороне от неоднозначного процесса.

По состоянию на 2022 год свои "Ред Буллы" есть в Зальцбурге, Лейпциге, Нью-Йорке, неподалеку от Сан-Паулу. Был еще один клуб в Гане, однако в 2014 году его закрыли. Также во втором австрийском дивизионе выступает фарм-клуб Зальцбурга "Лиферинг". Все они – единая сеть, которая с 2012 года работает по совместным лекалам, и это круто.

Плохо же то, что "РБ Зальцбург" по сути грубо перекрашенная "Аустрия". После ее выкупа в 2005 году Матешиц не только сменил название клуба, но и его цвета, логотип, стер 72 года истории, написав на официальном сайте, что все началось с приходом пищевого гиганта.

В 2006-м стюарды даже не пропустили на стадион ультрас, размахивавших фиолетово-белым флагом – прежними цветами "Аустрии". Их борьбу миллиардер назвал "детской":

"Не хочу подвергать сомнению традиции, но для меня вчерашний день – это прошлое, а я думаю о завтра. Сейчас идет нулевой час новой эры".

На поле он победил – "РБ Зальцбург" абсолютный гегемон австрийской лиги, выигравший 9 из 10 последних чемпионатов, и к тому же важный поставщик талантов на европейский рынок. Вместе с дочерним ФК "Лиферинг", выступающим во 2-м дивизионе, они образовали систему, где молодые игроки курсируют лигами прямо по ходу сезона.

К примеру, в чемпионате-2018/19 Доминик Собослаи провел 16 матчей в элите за "Зальцбург" и еще 8 – во втором дивизионе за "Лиферинг". В Австрии такое позволяют, но нужно доплачивать федерации – с этим у "Ред Булл" проблем нет.

В это же время, фанатов прогнали с праздника жизни в любители, где у них теперь свой скромный клуб. Без инвестора - просто повспоминать былое в тени огромного соседа. Грустно.

***

Возвращаясь в Собослаи, он сейчас в "РБ Лейпциг" - главном клубе всей системы Матешица.

Как и "Зальцбург", немецкий филиал нажил кучу врагов из-за неаккуратных, даже нахальных методов. Так, из-за запрета вставлять имя спонсора в название, "Лейпциг" назвался "RasenBallsport" – в прямом переводе "газон спорт с мячом". Звучит тупо, но аббревиатура "РБ" сохранена.

То же с правилом 50+1 акции, которая в Германии по правилам должна принадлежать болельщикам. Чтобы от него отстали, "Лейпциг" назначил этими "болельщиками" пятерых своих топ-менеджеров – и таким образом выполнил требование, хоть и чисто формально.

Огромные деньги, дочерний клуб в Австрии, кредиты от Ред Булла, которые в пандемию списывались – все это объединило против "Лейпцига" и топов, как "Бавария", и идеологических скромняг, как "Санкт-Паули" или "Динамо Дрезден". Последние даже бросали на поле "Ред Булл Арены" настоящую голову быка – было немного жутко, однако где сейчас Дрезден, а где их соседи?

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Так встретил "РБ" Дрезден, 2016 год. Фото: sportbuzzer.de

Матешиц не только топтал старую историю – он писал новую; творил то, чего раньше никто не видел. И речь не об одном "Лейпциге", а о системе в целом.

Жерар Улье первым объединил все франшизы под одной рукой; начал раздавать каждой задание, устанавливал цели. Еще дальше последовал Ральф Рангник, возглавивший спортивный отдел Ред Булла в 2012-м. При нем генеральный офис не только контролировал работу филиалов, но и координировал их, и даже придумал общую философию игры.

"Матешиц нанял меня, чтобы я привил всем клубам единый стиль. Начать меня попросили со взрослых и молодежных команд в Германии и Австрии; потом я должен был подыскать всем им правильных тренеров", - рассказывал Рангник.

***

Для Ред Булл он больше чем функционер - он идеолог.

По завершении каденции Ральфа "Красные быки" по всему миру играли в одинаковом ключе – высокий прессинг; вертикальные, прямолинейные передачи; агрессия в единоборствах. Даже игровая схема 4-4-2 была единой как для второго дивизиона Австрии, так и для МЛС.

Эта унификация должна была облегчить переходы из одного клуба в другой. Рангник даже поставил цель в 30% внутренних переходов за трансферное окно - она до сих пор невыполнена, но кое-что есть.

Так, за последние 10 лет 18 игроков переходили из Зальцбурга в Лейпциг и семеро отбыли в обратном направлении. Заокеанские филиалы тоже привлекли - например, тренера Джесси Марша, который после "Нью-Йорк Ред Буллз" побывал в обеих европейских франшизах. Появились даже игроки, как вратарь Карлос Коронель, проводящий всю карьеру в системе Ред Булла!

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Схема сделок РБ. Первая цифра - рыночная стоимость перешедших игроков, вторая - деньги, которые были реально уплачены; третья - количество трансферов на 2021 год

Без преувеличения, такая сеть – шедевр. Ближайший аналог – City Football Group – направлена ​​на накачку деньгами государств, покупающих дубайскую нефть. Никакого влияния на выступления "Ман Сити" его бедные родственники в США, Австралии и Японии не имеют, и тем более никто в ОАЭ не следит, какие тактические схемы они используют.

Впрочем, даже в таком ноу-хау, которое еще предстоит в полной мере изучить, есть темная сторона. Зальцбург всегда позади Лейпцига, спортивный принцип попирается, и Мартин Хинтереггер как-то раз не выдержал:

"То, как Лейпциг уничтожает Зальцбург, – это позор. Два разных клуба, но все решения принимаются в пользу Лейпцига. Можно управлять двумя клубами таким образом, чтобы оба выглядели отлично, а не только один. Это не должно было зайти так далеко – когда Лейпциг просто берет то, что он хочет и когда хочет. Я не хотел больше в этом участвовать".

В настоящее время 5 из 7 основных хавбеков "Лейпцига" начинали именно в "Зальцбурге" - Кампль, Айдара, Лаймер, Шлагер и Собослаи. Конечно, Хинтереггер прав.

***

Другой вопрос, что Ред Булл не сгорит от стыда, а продолжит делать то, что делает.

Схема уже отработана и даже достигла некоторого прогресса - в частности, в Бразилии, где "Брагантино" прочно закрепился в Серии А. Концерн шел до этого почти 15 лет.

Филиал в Гане был закрыт, да, однако Ред Булл создал мощную сеть скаутов в Африке, руководимую Фредди Кануте, и только летом 2021-го заработал 55 млн евро на двух замбийцах Эноку Мвепу и Патсоне Дака.

"Лейпциг" добрался до полуфинала ЛЧ; "Зальцбург" раскрыл миру Эрлинга Холанда, и даже прошлым летом, не имея суперзвезд, продавал игроков на 90 млн – поскольку его школа уже сама по себе бренд. И в это же время Матешиц – вы не поверите! - по-прежнему смотрел на нее сквозь призму продаж газировки:

"Ред Булл "окрыляет" – это значит, что мы даем навыки, способности, чтобы добиться того, что ты хочешь. Это требование быть активным, ориентированным на результат. Когда вы работаете или учитесь, делайте все, что в ваших силах. Когда вы занимаетесь спортом, старайтесь достичь своего предела".

Проще говоря, футболисты, Ферстаппен за рулем болида, Баумгартнер в космосе – лишь инструменты продвижения, ценные ровно настолько, насколько после их побед выросли продажи энергетика. Скажете, хорошая концепция? Но ведь она пугает больше всех Чужих Ридли Скотта вместе взятых!

Ред Булл ведь не единственная крупная компания, ориентированная на молодежь. Что, если однажды утром мы проснемся в мире, где за самые престижные трофеи будут сражаться ФК Макдональдс, ФК Кока-Кола и ФК Старбакс, которые выкупят названия у "Реала", "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед", и запретят их фанатам даже заходить на трибуны в исторических цветах?

Матешиц кое-что приоткрыл, но до сих пор непонятно, что именно – окно возможностей или ящик Пандоры? Банально, но это покажет только завтрашний день.

Ясно лишь, что с наследием бизнесмена нужно обращаться осторожно. Сеть клубов – это интересно, но концепция о "нулевом год6 новой эры" способна натворить немало бед в плохих руках, и речь далеко не только о футболе.

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В статье: Ральф Рангник Зальцбург РБ Лейпциг Нью-Йорк Ред Буллс
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