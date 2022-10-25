Ластик для идентичности или дверь в новую эпоху? Как Дитрих Матешиц дал футболу крылья

"Не все могут смотреть сегодня в завтрашний день", – говорил оратор, занимающий сейчас пост мэра Киева. И хотя сформулировал он забавно, мысль верная.

Миллионы туристов посещали Таиланд в 80-е, ели местные блюда, пили незнакомые напитки, однако никому из них не приходило в голову, что на этом можно зарабатывать сказочные деньги.

То есть, не на туризме - с ним тайцы разобрались как раз быстро; речь именно о напитках, куда азиаты добавляли непостижимые для европейца вещи, вроде таурина – аминокислоты, которую получали из бычьей желчи. Местные были убеждены, что таурин придает уставшим бодрости, и в 1982 году это на себе испытал некий Дитрих Матешиц, маркетолог компании Blendax.

Он летел в Таиланд по делам много часов и был едва живой, когда в аэропорту ему дали баночку напитка, называвшегося Krating Daeng (Красный гаур).

Кто не в курсе, гаур – это такой огромный мускулистый дикий бык из юго-восточной Азии. Матешиц допил свою газировку, расспросил все о могучем животном – и его судьба была решена.

Матешиц и Шварценеггер, 2004 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kevin Winter

Следующие 40 лет Дитрих по прозвищу Диди так стремительно шел вверх, что в конце концов австрийские политики назвали его "благословением для страны".

Ну, а в минувшую субботу в возрасте 78 лет Матешиц умер, ведь хотя его напиток "дает крылья", от онкологии он пока не спасает.

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Если вы зайдете на сайт Ред Булл, то даже не поймете, что именно он производит.

"Целевая аудитория бренда – молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. Что ищут эти ребята? На что они тратят свое время? Задавшись этими вопросами, бренд нашел ответ: экстремальные виды спорта, видеоигры и музыку. И тогда Ред Булл решил превратиться в крупнейшего производителя контента по этим темам", - говорит маркетолог Роберт Макки.

Для него, как и его коллег, Матешиц еще заживо стал иконой. Австриец чуть ли не первым в мире начал продавать товар в комплексе с целым образом жизни, культурой поведения.

Действие таурина даже не подтверждено научно, поэтому Ред Буллу пришлось напустить очень много дыма, чтобы молодежь клюнула. Его презентации сопровождали самолеты и парапланы; компания финансировала невероятные эксперименты на грани человеческих возможностей, как прыжок Феликса Бамгартнера с высоты 39 км, за которым в прямом эфире наблюдали 8 млн человек.

Ред Булл поддерживает альпинистов, бейсджамперов, планеристов. Иногда это приводит к трагедиям, как с 14-летним мотоциклистом Ториано Уилсоном, погибшим в 2008-м. Однако позитива гораздо больше.

Формула-1 – пожалуй, самый популярный из экстремальных видов – тоже в портфеле у концерна. В 2005-м Матешиц выкупил команду Ягуар, переименовал ее в Ред Булл – и уже через 5 лет Себастьян Феттель принес ему первый чемпионский титул.

Для спорта это было необычно. Впервые крупная продовольственная корпорация не приложилась к победе, а выиграла престижный трофей собственноручно.

"Мы не похожи на Marlboro у Ferrari или Samsung у "Челси"; мы сами занимаемся спортом и сами несем ответственность за спортивные достижения, успех или неудачу. И все это мы делаем исключительно для ценности и имиджа нашего бренда", – признавался Матешиц.

Конечно, за это его не любили. Он менял правила игры ради продаж сомнительного напитка; его проекты пронизаны профессионализмом, но в них мало души.

***

Одинаковый логотип, одинаковые цвета, одинаковый слоган - энергетик превратил спортивный мир в собственный билборд, и футбол не мог долго оставаться в стороне от неоднозначного процесса.

La galaxie Red Bull n'en finit plus de s'étendre avec désormais 5 clubs sous son contrôle Globe avec méridiens



RB Salzbourg ????????

New York RB ????????

RB Leipzig ????????

FC Liefering ????????

RB Bragantino ???????? pic.twitter.com/0DEXnvREPY — FC Geopolitics (@FCGeopolitics) October 19, 2021

По состоянию на 2022 год свои "Ред Буллы" есть в Зальцбурге, Лейпциге, Нью-Йорке, неподалеку от Сан-Паулу. Был еще один клуб в Гане, однако в 2014 году его закрыли. Также во втором австрийском дивизионе выступает фарм-клуб Зальцбурга "Лиферинг". Все они – единая сеть, которая с 2012 года работает по совместным лекалам, и это круто.

Плохо же то, что "РБ Зальцбург" по сути грубо перекрашенная "Аустрия". После ее выкупа в 2005 году Матешиц не только сменил название клуба, но и его цвета, логотип, стер 72 года истории, написав на официальном сайте, что все началось с приходом пищевого гиганта.

В 2006-м стюарды даже не пропустили на стадион ультрас, размахивавших фиолетово-белым флагом – прежними цветами "Аустрии". Их борьбу миллиардер назвал "детской":

"Не хочу подвергать сомнению традиции, но для меня вчерашний день – это прошлое, а я думаю о завтра. Сейчас идет нулевой час новой эры".

На поле он победил – "РБ Зальцбург" абсолютный гегемон австрийской лиги, выигравший 9 из 10 последних чемпионатов, и к тому же важный поставщик талантов на европейский рынок. Вместе с дочерним ФК "Лиферинг", выступающим во 2-м дивизионе, они образовали систему, где молодые игроки курсируют лигами прямо по ходу сезона.

К примеру, в чемпионате-2018/19 Доминик Собослаи провел 16 матчей в элите за "Зальцбург" и еще 8 – во втором дивизионе за "Лиферинг". В Австрии такое позволяют, но нужно доплачивать федерации – с этим у "Ред Булл" проблем нет.

???????? Karim Konate scored a hat-trick for FC Liefering today!



He continues to impress ???? pic.twitter.com/DHvnCjbcpf — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) October 21, 2022

В это же время, фанатов прогнали с праздника жизни в любители, где у них теперь свой скромный клуб. Без инвестора - просто повспоминать былое в тени огромного соседа. Грустно.

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Возвращаясь в Собослаи, он сейчас в "РБ Лейпциг" - главном клубе всей системы Матешица.

Как и "Зальцбург", немецкий филиал нажил кучу врагов из-за неаккуратных, даже нахальных методов. Так, из-за запрета вставлять имя спонсора в название, "Лейпциг" назвался "RasenBallsport" – в прямом переводе "газон спорт с мячом". Звучит тупо, но аббревиатура "РБ" сохранена.

То же с правилом 50+1 акции, которая в Германии по правилам должна принадлежать болельщикам. Чтобы от него отстали, "Лейпциг" назначил этими "болельщиками" пятерых своих топ-менеджеров – и таким образом выполнил требование, хоть и чисто формально.

Огромные деньги, дочерний клуб в Австрии, кредиты от Ред Булла, которые в пандемию списывались – все это объединило против "Лейпцига" и топов, как "Бавария", и идеологических скромняг, как "Санкт-Паули" или "Динамо Дрезден". Последние даже бросали на поле "Ред Булл Арены" настоящую голову быка – было немного жутко, однако где сейчас Дрезден, а где их соседи?

Так встретил "РБ" Дрезден, 2016 год. Фото: sportbuzzer.de

Матешиц не только топтал старую историю – он писал новую; творил то, чего раньше никто не видел. И речь не об одном "Лейпциге", а о системе в целом.

Жерар Улье первым объединил все франшизы под одной рукой; начал раздавать каждой задание, устанавливал цели. Еще дальше последовал Ральф Рангник, возглавивший спортивный отдел Ред Булла в 2012-м. При нем генеральный офис не только контролировал работу филиалов, но и координировал их, и даже придумал общую философию игры.

"Матешиц нанял меня, чтобы я привил всем клубам единый стиль. Начать меня попросили со взрослых и молодежных команд в Германии и Австрии; потом я должен был подыскать всем им правильных тренеров", - рассказывал Рангник.

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Для Ред Булл он больше чем функционер - он идеолог.

По завершении каденции Ральфа "Красные быки" по всему миру играли в одинаковом ключе – высокий прессинг; вертикальные, прямолинейные передачи; агрессия в единоборствах. Даже игровая схема 4-4-2 была единой как для второго дивизиона Австрии, так и для МЛС.

Эта унификация должна была облегчить переходы из одного клуба в другой. Рангник даже поставил цель в 30% внутренних переходов за трансферное окно - она до сих пор невыполнена, но кое-что есть.

Так, за последние 10 лет 18 игроков переходили из Зальцбурга в Лейпциг и семеро отбыли в обратном направлении. Заокеанские филиалы тоже привлекли - например, тренера Джесси Марша, который после "Нью-Йорк Ред Буллз" побывал в обеих европейских франшизах. Появились даже игроки, как вратарь Карлос Коронель, проводящий всю карьеру в системе Ред Булла!

Схема сделок РБ. Первая цифра - рыночная стоимость перешедших игроков, вторая - деньги, которые были реально уплачены; третья - количество трансферов на 2021 год

Без преувеличения, такая сеть – шедевр. Ближайший аналог – City Football Group – направлена ​​на накачку деньгами государств, покупающих дубайскую нефть. Никакого влияния на выступления "Ман Сити" его бедные родственники в США, Австралии и Японии не имеют, и тем более никто в ОАЭ не следит, какие тактические схемы они используют.

Впрочем, даже в таком ноу-хау, которое еще предстоит в полной мере изучить, есть темная сторона. Зальцбург всегда позади Лейпцига, спортивный принцип попирается, и Мартин Хинтереггер как-то раз не выдержал:

"То, как Лейпциг уничтожает Зальцбург, – это позор. Два разных клуба, но все решения принимаются в пользу Лейпцига. Можно управлять двумя клубами таким образом, чтобы оба выглядели отлично, а не только один. Это не должно было зайти так далеко – когда Лейпциг просто берет то, что он хочет и когда хочет. Я не хотел больше в этом участвовать".

В настоящее время 5 из 7 основных хавбеков "Лейпцига" начинали именно в "Зальцбурге" - Кампль, Айдара, Лаймер, Шлагер и Собослаи. Конечно, Хинтереггер прав.

L'une des caractéristiques de Leipzig, c'est le Red Bull Salzburg, qui lui fournit des joueurs à l'envi avec une facilité désarmante. Si Red Bull n'est officiellement plus que sponsor à Salzburg, la stratégie des deux clubs est parfaitement alignée pour le bien du groupe. pic.twitter.com/YD7w1Dy0ex — HSV ???????? (@HsvFrance) October 17, 2022

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Другой вопрос, что Ред Булл не сгорит от стыда, а продолжит делать то, что делает.

Схема уже отработана и даже достигла некоторого прогресса - в частности, в Бразилии, где "Брагантино" прочно закрепился в Серии А. Концерн шел до этого почти 15 лет.

Филиал в Гане был закрыт, да, однако Ред Булл создал мощную сеть скаутов в Африке, руководимую Фредди Кануте, и только летом 2021-го заработал 55 млн евро на двух замбийцах Эноку Мвепу и Патсоне Дака.

"Лейпциг" добрался до полуфинала ЛЧ; "Зальцбург" раскрыл миру Эрлинга Холанда, и даже прошлым летом, не имея суперзвезд, продавал игроков на 90 млн – поскольку его школа уже сама по себе бренд. И в это же время Матешиц – вы не поверите! - по-прежнему смотрел на нее сквозь призму продаж газировки:

"Ред Булл "окрыляет" – это значит, что мы даем навыки, способности, чтобы добиться того, что ты хочешь. Это требование быть активным, ориентированным на результат. Когда вы работаете или учитесь, делайте все, что в ваших силах. Когда вы занимаетесь спортом, старайтесь достичь своего предела".

Проще говоря, футболисты, Ферстаппен за рулем болида, Баумгартнер в космосе – лишь инструменты продвижения, ценные ровно настолько, насколько после их побед выросли продажи энергетика. Скажете, хорошая концепция? Но ведь она пугает больше всех Чужих Ридли Скотта вместе взятых!

1/ Dietrich Mateschitz, Mitgründer des Red Bull-Imperiums, ist gestorben. Er wird als grosser Geschäftsmann und Philanthrop gefeiert.



Er war aber auch ein Medienmogul mit Hang zu Rechtspopulismus und Verschwörungsideologien. ???? pic.twitter.com/4YOD2HDKkb — Marko Kovic (@marko_kovic) October 23, 2022

Ред Булл ведь не единственная крупная компания, ориентированная на молодежь. Что, если однажды утром мы проснемся в мире, где за самые престижные трофеи будут сражаться ФК Макдональдс, ФК Кока-Кола и ФК Старбакс, которые выкупят названия у "Реала", "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед", и запретят их фанатам даже заходить на трибуны в исторических цветах?

Матешиц кое-что приоткрыл, но до сих пор непонятно, что именно – окно возможностей или ящик Пандоры? Банально, но это покажет только завтрашний день.

Ясно лишь, что с наследием бизнесмена нужно обращаться осторожно. Сеть клубов – это интересно, но концепция о "нулевом год6 новой эры" способна натворить немало бед в плохих руках, и речь далеко не только о футболе.