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Аутсайдер Бундеслиги объявил о назначении нового тренера
Недавно он тренировал клуб Ордеца
Фото: schalke04.de
Томас Райс назначен новым главным тренером "Шальке". Об этом информирует официальный сайт немецкого клуба.
Детали соглашения не разглашаются. 49-летний специалист сменил Франка Крамера, покинувшего пост на прошлой неделе.
Предыдущим его местом работы был "Бохум", откуда он был уволен в сентябре 2022 года. За почти три года ему удалось вернуть команду в высший дивизион. Также он известный по работе в "Вольфсбурге".
В настоящий момент "Шальке" занимает последнюю строчку в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своём счету лишь шесть набранных очков после 11 туров.
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