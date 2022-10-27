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Аутсайдер Бундеслиги объявил о назначении нового тренера

Германия
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Недавно он тренировал клуб Ордеца

Аутсайдер Бундеслиги объявил о назначении нового тренера

Фото: schalke04.de

Новина українською

Томас Райс назначен новым главным тренером "Шальке". Об этом информирует официальный сайт немецкого клуба.

Детали соглашения не разглашаются. 49-летний специалист сменил Франка Крамера, покинувшего пост на прошлой неделе.

Предыдущим его местом работы был "Бохум", откуда он был уволен в сентябре 2022 года. За почти три года ему удалось вернуть команду в высший дивизион. Также он известный по работе в "Вольфсбурге".

В настоящий момент "Шальке" занимает последнюю строчку в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своём счету лишь шесть набранных очков после 11 туров.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен)
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Источник:
schalke04.de

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