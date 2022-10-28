  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Вердер – Герта 1:0. Фюллькруг вырывает позднюю победу для Бремена
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вердер – Герта 1:0. Фюллькруг вырывает позднюю победу для Бремена

Германия
(1 голосов)

9-й гол Фюллькруга в сезоне

Вердер – Герта 1:0. Фюллькруг вырывает позднюю победу для Бремена

Фото: Imago Images

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 12-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер – Герта 1:0

Гол: Фюллькруг 85

Вердер: Павленка – Пипер, Велькович, Штарк – Вайзер (Агу, 83), Юнг, Шмид, Груев (Стаге, 83), Биттенкурт (Гросс, 64) – Фюллькруг, Дукш (Берк, 90+2)

Герта: Кристенсен – Кенни, Рюхель, Кемпф, Платтенхардт – Лукебакио, Тузар, Сердар (Шуньич, 72), Рихтер (Эджуке, 72) – Канга (Зельке, 72), Йоветич (Боэтиюс, 32)

Предупреждения: Вайзер 55, Штарк 60 – Канга 17, Лукебакио 44, Сердар 58

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вердер (Бремен) Герта (Берлин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде