Германия
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Вердер – Герта 1:0. Фюллькруг вырывает позднюю победу для Бремена
9-й гол Фюллькруга в сезоне
Фото: Imago Images
Бундеслига, 12-й тур
Бремен, Везерштадион
Вердер – Герта 1:0
Гол: Фюллькруг 85
Вердер: Павленка – Пипер, Велькович, Штарк – Вайзер (Агу, 83), Юнг, Шмид, Груев (Стаге, 83), Биттенкурт (Гросс, 64) – Фюллькруг, Дукш (Берк, 90+2)
Герта: Кристенсен – Кенни, Рюхель, Кемпф, Платтенхардт – Лукебакио, Тузар, Сердар (Шуньич, 72), Рихтер (Эджуке, 72) – Канга (Зельке, 72), Йоветич (Боэтиюс, 32)
Предупреждения: Вайзер 55, Штарк 60 – Канга 17, Лукебакио 44, Сердар 58
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