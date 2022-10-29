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Шальке хотел пригласить на пост тренера легенду Реала

Германия
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Клуб мог последовать примеру "Байера", но не получилось

Шальке хотел пригласить на пост тренера легенду Реала

Фото: twitter.com/RaulGonzalez

Новина українською

"Шальке-04" из Гельзенкирхена рассматривал возможность назначения своего бывшего футболиста Рауля Гонсалеса главным тренером команды.

Немцы направляли официальный запрос в "Реал" на предмет возможности перехода Рауля на пост главного тренера немецкой команды. Однако, сам испанец отклонил предложение. Сообщается также, что Рауль хочет в будущем стать главным тренером "Реала".

Гонсалес завершил в немецкой команде свою игровую карьеру, перейдя из мадридского "Реала". Сейчас испанец тренирует молодёжную команду "сливочных".

Напомним, ранее "Шальке" уволил главного тренера Франка Крамера. Клуб занимает последнее место в Бундеслиге.

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В статье: Рауль Шальке (Гельзенкирхен) Франк Крамер
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Источник:
Marca

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