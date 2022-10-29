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Шальке хотел пригласить на пост тренера легенду Реала
Клуб мог последовать примеру "Байера", но не получилось
Фото: twitter.com/RaulGonzalez
"Шальке-04" из Гельзенкирхена рассматривал возможность назначения своего бывшего футболиста Рауля Гонсалеса главным тренером команды.
Немцы направляли официальный запрос в "Реал" на предмет возможности перехода Рауля на пост главного тренера немецкой команды. Однако, сам испанец отклонил предложение. Сообщается также, что Рауль хочет в будущем стать главным тренером "Реала".
Гонсалес завершил в немецкой команде свою игровую карьеру, перейдя из мадридского "Реала". Сейчас испанец тренирует молодёжную команду "сливочных".
Напомним, ранее "Шальке" уволил главного тренера Франка Крамера. Клуб занимает последнее место в Бундеслиге.
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