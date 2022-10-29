Шальке хотел пригласить на пост тренера легенду Реала

"Шальке-04" из Гельзенкирхена рассматривал возможность назначения своего бывшего футболиста Рауля Гонсалеса главным тренером команды.

Немцы направляли официальный запрос в "Реал" на предмет возможности перехода Рауля на пост главного тренера немецкой команды. Однако, сам испанец отклонил предложение. Сообщается также, что Рауль хочет в будущем стать главным тренером "Реала".

Гонсалес завершил в немецкой команде свою игровую карьеру, перейдя из мадридского "Реала". Сейчас испанец тренирует молодёжную команду "сливочных".

Напомним, ранее "Шальке" уволил главного тренера Франка Крамера. Клуб занимает последнее место в Бундеслиге.