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Бундеслига. Возвращение Баварии на престол, разминка Лейпцига перед Шахтёром и успех волков

Германия
(1 голосов)

Чупо-Мотинг забил в пятой встрече подряд

Бундеслига. Возвращение Баварии на престол, разминка Лейпцига перед Шахтёром и успех волков

фото: Getty Images/Adam Pretty

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 12-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Майнц 6:2

Голы: Гнабри 5, Мусиала 28, Мане 43, Горецка 58, Тель 79, Чупо-Мотинг 86 - Видмер 45+4, Ингвартсен 82

Нереализованные пенальти: Мане 43 - Буркадт 45+3

Бавария: Ульрайх – Мазрауи, Упамекано, де Лигт (Павар, 46), Дэвис – Киммих, Горецка (Забитцер, 60) – Гнабри (Коман, 60), Мусиала (Гравенберх, 72), Мане (Тель, 76) – Чупо-Мотинг

Майнц: Центнер – Фернандеш (Белль, 67), Хак, Каси – Видмер, Кор, Штах (Баркок, 62), Ли (Фюльжени, 62), Кариколь – Буркадт (Ингвартсен, 62), Онисиво (Бургзорг, 76)

Предупреждения: Павар 88 – Фернандеш 34

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Байер 2:0

Голы: Нкунку 32, Вернер 83

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург - Бохум 4:0

Голы: Феликс Нмеча 27, 58, Баку 35, Винд 80

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Аугсбург 2:1

Голы: Гирасси 15, Антон 90+1 – Нидерлехнер 4

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бохум Байер (Леверкузен) Майнц РБ Лейпциг Штутгарт Вольфсбург Аугсбург
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