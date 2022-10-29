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Бундеслига. Возвращение Баварии на престол, разминка Лейпцига перед Шахтёром и успех волков
Чупо-Мотинг забил в пятой встрече подряд
фото: Getty Images/Adam Pretty
Бундеслига, 12-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Майнц 6:2
Голы: Гнабри 5, Мусиала 28, Мане 43, Горецка 58, Тель 79, Чупо-Мотинг 86 - Видмер 45+4, Ингвартсен 82
Нереализованные пенальти: Мане 43 - Буркадт 45+3
Бавария: Ульрайх – Мазрауи, Упамекано, де Лигт (Павар, 46), Дэвис – Киммих, Горецка (Забитцер, 60) – Гнабри (Коман, 60), Мусиала (Гравенберх, 72), Мане (Тель, 76) – Чупо-Мотинг
Майнц: Центнер – Фернандеш (Белль, 67), Хак, Каси – Видмер, Кор, Штах (Баркок, 62), Ли (Фюльжени, 62), Кариколь – Буркадт (Ингвартсен, 62), Онисиво (Бургзорг, 76)
Предупреждения: Павар 88 – Фернандеш 34
Лейпциг, РБ Арена
РБ Лейпциг – Байер 2:0
Голы: Нкунку 32, Вернер 83
Вольфсбург, Фольксваген Арена
Вольфсбург - Бохум 4:0
Голы: Феликс Нмеча 27, 58, Баку 35, Винд 80
Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
Штутгарт – Аугсбург 2:1
Голы: Гирасси 15, Антон 90+1 – Нидерлехнер 4
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