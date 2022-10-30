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Павар чувствует себя дискомфортно в Баварии. Он избегает зрительного контакта с тренерским штабом
Будущее игрока находится под большим вопросом
Goal
Французский защитник "Баварии" Бенджамен Павар чувствует себя максимально дискомфортно в мюнхенском клубе.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, вчера француз первым покинул стадион после игры с "Майнцем" (6:2), где остался в запасе и вышел на поле во втором тайме, а сегодня первым ушел с тренировки.
Продление контракта Бенжамена Павара с "Баварией" до 2024 года под вопросом. Отмечается, что Павар избегает зрительного контакта с тренерским штабом.
В этом сезоне Бундеслиги 26-летний игрок провел 10 матчей, не отличившись результативными действиями.
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