С двумя отраженными пенальти. Бавария – Майнц 6:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Бавария" разгромила "Майнц" со счетом 6:2. Первый тайм показался очень насыщенным, ведь команды на двоих забили четыре гола и еще дважды не реализовали пенальти. После перерыва коллективы отличились тоже четырежды и зафиксировали разгромную победу мюнхенцев.

Бавария – Майнц 6:2

Голы: Гнабри 5, Мусиала 28, Мане 43, Горецка 58, Тель 79, Чупо-Мотинг 86 – Видмер 45+4, Ингвартсен 82

Нереализованные пенальти: Мане 43 - Буркадт 45+3