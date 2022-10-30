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Бундеслига. Дубль Грифо обеспечил Фрайбургу комфортную победу над Шальке

Германия
(1 голосов)

Гельзенкирхен остаётся на дне

Бундеслига. Дубль Грифо обеспечил Фрайбургу комфортную победу над Шальке

Фото: Bundesliga English

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 12-й тур

Гельзенкирхен, Вельтинс

Шальке – Фрайбург 0:2

Голы: Грифо 45+1, 61 (п)

Шальке: Шволов – Брюннер, Йосида, Матричани, Аувеян (Чалханоглу, 34) – Краус (Латца, 81), Крал – Караман (Мор, 56), Молле, Бюльтер – Полтер (Теродде, 56)

Фрайбург: Флеккен – Кюблер (Сильдийя, 85) Гинтер, Линхарт, Гюнтер – Эггештайн, Хефлер – Доан (Шаде, 76), Чон (Кьерех, 70), Грифо (Вайсхаупт, 76) – Грегорич (Хелер, 69)

Предупреждения: Полтер 18, Краус 73, Йосида 90 – Гинтер 41, Гюнтер 88

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Фрайбург
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