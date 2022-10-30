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Бундеслига. Дубль Грифо обеспечил Фрайбургу комфортную победу над Шальке
Гельзенкирхен остаётся на дне
Фото: Bundesliga English
Бундеслига, 12-й тур
Гельзенкирхен, Вельтинс
Шальке – Фрайбург 0:2
Голы: Грифо 45+1, 61 (п)
Шальке: Шволов – Брюннер, Йосида, Матричани, Аувеян (Чалханоглу, 34) – Краус (Латца, 81), Крал – Караман (Мор, 56), Молле, Бюльтер – Полтер (Теродде, 56)
Фрайбург: Флеккен – Кюблер (Сильдийя, 85) Гинтер, Линхарт, Гюнтер – Эггештайн, Хефлер – Доан (Шаде, 76), Чон (Кьерех, 70), Грифо (Вайсхаупт, 76) – Грегорич (Хелер, 69)
Предупреждения: Полтер 18, Краус 73, Йосида 90 – Гинтер 41, Гюнтер 88
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