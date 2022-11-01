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Как живет и сколько зарабатывает Садио Мане в Баварии – Видео

Германия
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Новое видео Кости Фолстена

Как живет и сколько зарабатывает Садио Мане в Баварии – Видео

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: S. Mellar/FC Bayern via Getty Images

Новина українською

Летом "Бавария" потеряла свою главную атакующую мощность – Роберта Левандовского. По всей видимости, поляк очень хотел поиграть в Лиге Европы. Как бы то ни было, но святое место пусто не бывает. Поэтому теперь одним из лидеров атаки мюнхенцев стал экс-ливерпулец — Садио Мане!

В своем новом видео Костя Фолстен покажет вам, как живет, с кем встречается, сколько зарабатывает и чем кроме футбола занимается Садио Мане в "Баварии" в 2022 году. Приятного просмотра!

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Садио Мане Фолстен
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