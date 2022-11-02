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Трижды перенес операцию. Нойер рассказал о борьбе с тяжелой болезнью

Германия
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36-летний голкипер поборол рак кожи лица

Трижды перенес операцию. Нойер рассказал о борьбе с тяжелой болезнью

Фото: Bundesliga

Новина українською

Голкипер "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал, как ему пришлось бороться с непростой болезнью. 36-летний футболист перенес три операции из-за рака кожи.

"У меня есть личная история о кожном заболевании. У меня был рак кожи на лице. Из-за этого мне пришлось перенести три операции. Теперь я уделяю больше внимания защите от солнца, потому что всё время тренируюсь на открытом воздухе и люблю проводить свободное время на природе", - цитирует Нойера Sport1.de.

Отметим, что из-за болезни немецкий футболист несколько месяцев проходил со шрамом на лице и носил пластырь под правым глазом. Сейчас он работает вместе с теннисисткой Анжеликой Кербер над продвижением противосолнечного крема.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Источник:
Sport1.de

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