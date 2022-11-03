В Германии уговаривают Крооса вернуться в сборную перед чемпионатом мира

В сборной Германии пытаются уговорить хавбека "Реала" Тони Крооса вернуться в национальную команду на время чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает Fusball Transfers со ссылкой на Marca.

В команде пытаются убедить Крооса изменить свою позицию. Хавбек покинул сборную после Евро-2020 в прошлом году.

Как сам Кроос относится к подобной перспективе, неизвестно.

В этом сезоне Тони Кроос провел за "Реал" 17 матчей и отдал 3 голевые передачи.