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Новый талант Дортмунда разрывает Бундеслигу. Мукоко стал самым молодым, кто забил 10 голов в лиге

Германия
(1 голосов)

И сразу одиннадцатый

Новый талант Дортмунда разрывает Бундеслигу. Мукоко стал самым молодым, кто забил 10 голов в лиге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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17-летний нападающий дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко становится одним из самых ярких игроков текущего чемпионата Германии. Перспективный форвард сегодня в поединке против "Бохума" забил свои десятый и одиннадцатый голы в Бундеслиге.

Благодаря этому Юссуфа стал самым молодым игроком, забившим 10 голов в чемпионате Германии. Для этого достижения ему понадобилось 42 игры. Следует также отметить, что кроме десяти голов на его счету шесть результативных передач. Если брать конкретно текущий сезон, то на его счету шесть голов в двенадцати играх Бундеслиги.

Примечательно, что летом он может покинуть Дортмунд свободным агентом. Дело в том, что его контракт рассчитан до окончания текущего сезона.

Напомним также, что Юссуфа Мукоко уже владеет другим достижением в Бундеслиге. Он стал самым молодым автором гола в истории турнира.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Юссуфа Мукоко
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