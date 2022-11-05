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Бундеслига. Неугомонные Чупо-Мотинг и Нкунку, победа Дортмунда в дерби
Эрик забил в седьмом матче кряду, Кристофер – в пятом
Lukas Barth-Tuttas - Pool/Getty Images
Бундеслига, 13-й тур
Берлин, Олимпийский стадион
Герта – Бавария 2:3
Голы: Лукебакио 40, Зельке 45 (п) – Мусиала 12, Чупо-Мотинг 37, 38
Герта: Кристенсен – Кенни, Рохель, Кемпф, Платтенхардт (Миттельштадт, 64) – Сердар (Эджуке, 65), Тузар (Боатенг, 85) – Рихтер (Маолида, 78), Лукебакио, Боэтиюс – Зельке (Канга, 64)
Бавария: Нойер – Мазрауи, Павар, Упамекано, Дэвис (Эрнандес, 64) – Киммих, Горецка (Забитцер, 78) – Гнабри (Сане, 75), Мусиала, Мане (Коман, 64) – Чупо-Мотинг
Зинсхайм, Презеро Арена
Хоффенхайм – РБ Лейпциг 1:3
Голы: Рюттер 50 – Нкунку 17, 57, Ольмо 69
Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д – Бохум 3:0
Голы: Мукоко 8, 45+2, Рейна 12 (п)
Аугсбург, WWK Арена
Аугсбург – Айнтрахт 1:2
Голы: Бериша 1 – Роде 13, Кнауфф 64
Майнц, MEWA Арена
Майнц – Вольфсбург 0:3
Голы: Виммер 33, Арнольд 70, Баку 84
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