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Бундеслига. Неугомонные Чупо-Мотинг и Нкунку, победа Дортмунда в дерби

Германия
(1 голосов)

Эрик забил в седьмом матче кряду, Кристофер – в пятом

Бундеслига. Неугомонные Чупо-Мотинг и Нкунку, победа Дортмунда в дерби

Lukas Barth-Tuttas - Pool/Getty Images

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 13-й тур

Берлин, Олимпийский стадион

Герта – Бавария 2:3

Голы: Лукебакио 40, Зельке 45 (п) – Мусиала 12, Чупо-Мотинг 37, 38

Герта: Кристенсен – Кенни, Рохель, Кемпф, Платтенхардт (Миттельштадт, 64) – Сердар (Эджуке, 65), Тузар (Боатенг, 85) – Рихтер (Маолида, 78), Лукебакио, Боэтиюс – Зельке (Канга, 64)

Бавария: Нойер – Мазрауи, Павар, Упамекано, Дэвис (Эрнандес, 64) – Киммих, Горецка (Забитцер, 78) – Гнабри (Сане, 75), Мусиала, Мане (Коман, 64) – Чупо-Мотинг

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – РБ Лейпциг 1:3

Голы: Рюттер 50 – Нкунку 17, 57, Ольмо 69

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Бохум 3:0

Голы: Мукоко 8, 45+2, Рейна 12 (п)

Аугсбург, WWK Арена

Аугсбург – Айнтрахт 1:2

Голы: Бериша 1 – Роде 13, Кнауфф 64

Майнц, MEWA Арена

Майнц – Вольфсбург 0:3

Голы: Виммер 33, Арнольд 70, Баку 84

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Герта (Берлин) Бохум Майнц Хоффенхайм (Зинсхайм) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) РБ Лейпциг Вольфсбург Аугсбург
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