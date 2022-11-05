В Германии фанаты протестуют против ЧМ-2022: 15000 убитых ради 5760 минут футбола. Позор вам

Немецкие футбольные болельщики призвали бойкотировать предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре. Фанаты нескольких команд Бундеслиги вывесили на сегодняшних матчах баннеры с подобным текстом: "15000 убитых ради 5760 минут футбола. Позор вам".

Banner by Bayern fans in Berlin against Qatar World Cup: '15,000 dead for 5760 minutes of football. Shame on you' pic.twitter.com/gG3Qq3yGjX — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 5, 2022

Такую акцию совместно провели болельщики "Баварии" и "Герты", которые сегодня сыграли в рамках пятнадцатого тура. Помимо этого, на матче был баннер "Бойкотируйте Катар-2022", а также плакаты "нарушение прав человека" и "кондиционирование стадионов вместо заботы о климате". Ранее ФИФА попросила страны-участницы ЧМ "не втягиваться в идеологические или политические дебаты".

Banner by Borussia Dortmund fans: "More deaths than minutes of play. Boycott Qatar!" pic.twitter.com/2iJXUDUNFb — BVB Buzz (@BVBBuzz) November 5, 2022

Подобные акции также прошли на матче "Боруссии Дортмунд" против "Бохума" в Бундеслиге, а также на игре "Фортуны Дюссельдорф" против "Санкт-Паули" в Бундеслиге-2. Первый матч ЧМ-2022 в Катаре пройдет уже 20 ноября.