В Германии фанаты протестуют против ЧМ-2022: 15000 убитых ради 5760 минут футбола. Позор вам

Немецкие футбольные болельщики призвали бойкотировать предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре. Фанаты нескольких команд Бундеслиги вывесили на сегодняшних матчах баннеры с подобным текстом: "15000 убитых ради 5760 минут футбола. Позор вам".

Banner by Bayern fans in Berlin against Qatar World Cup: '15,000 dead for 5760 minutes of football. Shame on you' pic.twitter.com/gG3Qq3yGjX