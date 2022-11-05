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В Германии фанаты протестуют против ЧМ-2022: 15000 убитых ради 5760 минут футбола. Позор вам

Германия
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Подобные баннеры вывесили болельщики Баварии, Боруссии, Герты и прочих клубов

В Германии фанаты протестуют против ЧМ-2022: 15000 убитых ради 5760 минут футбола. Позор вам

Фото: twitter Bayern & Germany

UA-Футбол
Новина українською

Немецкие футбольные болельщики призвали бойкотировать предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре. Фанаты нескольких команд Бундеслиги вывесили на сегодняшних матчах баннеры с подобным текстом: "15000 убитых ради 5760 минут футбола. Позор вам".

Такую акцию совместно провели болельщики "Баварии" и "Герты", которые сегодня сыграли в рамках пятнадцатого тура. Помимо этого, на матче был баннер "Бойкотируйте Катар-2022", а также плакаты "нарушение прав человека" и "кондиционирование стадионов вместо заботы о климате". Ранее ФИФА попросила страны-участницы ЧМ "не втягиваться в идеологические или политические дебаты".

Подобные акции также прошли на матче "Боруссии Дортмунд" против "Бохума" в Бундеслиге, а также на игре "Фортуны Дюссельдорф" против "Санкт-Паули" в Бундеслиге-2. Первый матч ЧМ-2022 в Катаре пройдет уже 20 ноября.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Герта (Берлин) Чемпионат мира 2022
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