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Чупо-мотинг зажигает дальше. Герта - Бавария 2:3. Обзор матча, видео голов

Германия
(1 голосов)

Герта - Бавария ⋉ 2:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.11.2022 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Чупо-мотинг зажигает дальше. Герта - Бавария 2:3. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Бавария" столкнулась с серьезным сопротивлением в тринадцатом туре Бундеслиги. "Герта" на своем поле сумела забить "Баварии" дважды, но не нейтрализовала безудержного Чупо-Мотинга. Африканец набрал отличную форму и продолжает зажигать: сегодня он оформил дубль.

Еще один гол добавил Мусиала, что в сумме принесло "Баварии" важную победу. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Бундеслиги.

Бундеслига, 13-й тур
Берлин, Олимпийский стадион
"Герта" – "Бавария" 2:3
Голы: Лукебакио 40, Зельке 45 (п) – Мусиала 12, Чупо-Мотинг 37, 38

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В статье: Бавария (Мюнхен) Герта (Берлин)
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