Чупо-мотинг зажигает дальше. Герта - Бавария 2:3. Обзор матча, видео голов

"Бавария" столкнулась с серьезным сопротивлением в тринадцатом туре Бундеслиги. "Герта" на своем поле сумела забить "Баварии" дважды, но не нейтрализовала безудержного Чупо-Мотинга. Африканец набрал отличную форму и продолжает зажигать: сегодня он оформил дубль.

Еще один гол добавил Мусиала, что в сумме принесло "Баварии" важную победу. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Бундеслиги.

Бундеслига, 13-й тур

Берлин, Олимпийский стадион

"Герта" – "Бавария" 2:3

Голы: Лукебакио 40, Зельке 45 (п) – Мусиала 12, Чупо-Мотинг 37, 38