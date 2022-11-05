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Чупо-мотинг зажигает дальше. Герта - Бавария 2:3. Обзор матча, видео голов
Герта - Бавария ⋉ 2:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.11.2022 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" столкнулась с серьезным сопротивлением в тринадцатом туре Бундеслиги. "Герта" на своем поле сумела забить "Баварии" дважды, но не нейтрализовала безудержного Чупо-Мотинга. Африканец набрал отличную форму и продолжает зажигать: сегодня он оформил дубль.
Еще один гол добавил Мусиала, что в сумме принесло "Баварии" важную победу. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Бундеслиги.
Бундеслига, 13-й тур
Берлин, Олимпийский стадион
"Герта" – "Бавария" 2:3
Голы: Лукебакио 40, Зельке 45 (п) – Мусиала 12, Чупо-Мотинг 37, 38
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