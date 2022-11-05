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Вердер - Шальке 2:1. Такие разные новички
Фюллькруг снова выходит в лидеры бомбардирской гонки
Фото: SV Werder Bremen
"Шальке" и "Вердер" ходят парой уже третий сезон. По итогам кампании 2020/21 завсегдатаи элиты неожиданно отправились вниз, но сразу же вернулись, заняв первые два места во второй Бундеслиге. В чистилище Гельзенкирхен проявил себя даже лучше – забрали первенство, а Симон Теродде уничтожал лигу с 30 голами в 30 матчах. Но лишь возвращение в первый дивизион показало, кто сделал выводы, а кто – нет.
"Вердер" блистательно проявил себя на старте сезона, огорошив и дортмундскую "Боруссию" (2:3), и менхенгладбахскую (5:1). Но самое главное – это качество футбола. Подопечные Оле Вернера играют смело, ярко и сильно. При этом не сказать, что у коллектива мощный ресурс или много технарей на поле. Но команда всегда знает, что делает на поле, а отсутствие технического изящества заменяет тонкость организации.
У "Шальке" всего этого нет. Гельзенкирхенцы не тянут уровень ни по кадрам, ни тем более по игровой мысли. В Германии вас никогда не осудят, если вы не выходите из обороны в короткий пас. Но кроме физической силы и единоборств гости сегодня ничего предложить не смогли. И "Вердер" спокойно подловил прямолинейный "Шальке", наказав за отсутствие баланса.
"Шальке" сегодня вышел в три столба – Терроде, Бюльтер и Караман. Иногда кто-то из них цеплялся за мяч, но дальше атаки не продвигались. Оба столба "Вердера" отметились голами, оба с передач главного плеймейкера команды Вайзера. Оба раза атаки были идеально расчерчены с самого начала, став заслугой всей команды. Фюллькруг стал первым игроком Бундеслиги, достигшей отметки в 10 голов в сезоне, завершив атаку на 29-й минуте.
Вайзер отдал на голеадора шикарный скрытый пас пятой, а до этого "Вердер" шикарно перевел игру с одной половины на другую в 3-4 касания. Мяч Дукша тоже был произведением искусства – не только из-за черпачка, но и из-за роскошной передачи всё того же Вайзера. "Шальке" ответил мячом Дрекслера, но это была навала монголов, а не обдуманное действие. Поэтому повторно мяч в воротах Павленки и не побывал. 2:1. "Шальке" в 7-й раз кряду уступает. На их фоне даже "Бохум" выглядит не таким уж обречённым. А "Вердер" седьмой. В таблице. И вполне заслуженно.
Бундеслига, 13-й тур
Бремен, Везерштадион
Вердер - Шальке 2:1
Голы: Фюллькруг 29, Дукш 76 – Дрекслер 89
Вердер: Павленка – Пипер, Велькович, Штарк – Вайзер, Шмид, Груев (Гросс, 67), Биттенкурт (Стаге, 76), Фридль (Юнг, 68) – Фюллькруг (Берк, 59), Дукш
Шальке: Шволов – Брюннер, Йосида, Матричани, Мор – Краус (Дрекслер, 77), Крал – Караман, Молле (Полтер, 84), Бюльтер (Ларссон, 64) – Теродде
Предупреждения: Велькович 55, Биттенкурт 69, Пипер 82 – Терроде 43, Караман 82
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