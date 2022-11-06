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Байер – Унион 5:0. Леверкузенцы закончили сказку андердога

Германия
(1 голосов)

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Байер – Унион 5:0. Леверкузенцы закончили сказку андердога

Фото: Bayer 04 Leverkusen

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 13-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Унион 5:0

Голы: Андрих 46, Диаби 56, 58, Гложек 68, Баккер 76

Байер: Градецки – Коссуну, Тапсоба (Та, 68), Инкапье – Фримпонг (Фосу-Менса, 77), Демирбай (Паласиос, 55), Андрих, Баккер – Диаби (Адли, 68), Амири – Гложек (Хадсон-Одои, 77)

Унион: Грилль – Баумгартль, Кнохе, Лейте – Триммель, Торсбю (Сегуин, 59), Хедира (Пантович, 69), Хаберер (Скарке, 75), Рюэрсон – Пефок (Беренс, 59), Беккер (Михель, 59)

Предупреждение: Лейте 85

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В статье: Байер (Леверкузен)
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