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Байер – Унион 5:0. Леверкузенцы закончили сказку андердога
Берлинцы отдали Баварии первенство
Фото: Bayer 04 Leverkusen
Бундеслига. 13-й тур
Леверкузен, БайАрена
Байер – Унион 5:0
Голы: Андрих 46, Диаби 56, 58, Гложек 68, Баккер 76
Байер: Градецки – Коссуну, Тапсоба (Та, 68), Инкапье – Фримпонг (Фосу-Менса, 77), Демирбай (Паласиос, 55), Андрих, Баккер – Диаби (Адли, 68), Амири – Гложек (Хадсон-Одои, 77)
Унион: Грилль – Баумгартль, Кнохе, Лейте – Триммель, Торсбю (Сегуин, 59), Хедира (Пантович, 69), Хаберер (Скарке, 75), Рюэрсон – Пефок (Беренс, 59), Беккер (Михель, 59)
Предупреждение: Лейте 85
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