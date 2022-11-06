  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Айнтрахт договорился о трансфере американского вундеркинда. Его брат разрывает в Лидсе
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Айнтрахт договорился о трансфере американского вундеркинда. Его брат разрывает в Лидсе

Германия
(1 голосов)

Пакстен Ааронсон обойдется Франкфурту в 4 млн долларов

Айнтрахт договорился о трансфере американского вундеркинда. Его брат разрывает в Лидсе

Фото: SGE4EVER

UA-Футбол
Новина українською

Франкфуртский "Айнтрахт" близок к покупке 19-летнего американского полузащитника Пакстена Ааронсона. Как сообщает журналист Том Богерт, клуб уже договорился об условиях сделки с "Филадельфией Юнион".

Ааронсон обойдется "Айнтрахту" в четыре миллиона долларов, плюс бонусы, плюс процент от следующей продажи игрока. На следующе неделе игрок пройдет медобследование и подпишет контракт.

Пакстен является младшим братом одного из лидеров "Лидса" и сборной США Брендена Ааронсона. Летом он привел сборную U-20 к победе на чемпионате КОНКАКАФ, а сам получил приз лучшему игроку турнира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Филадельфия Юнион (США) Национальная сборная США
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде