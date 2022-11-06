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Айнтрахт договорился о трансфере американского вундеркинда. Его брат разрывает в Лидсе
Пакстен Ааронсон обойдется Франкфурту в 4 млн долларов
Фото: SGE4EVER
Франкфуртский "Айнтрахт" близок к покупке 19-летнего американского полузащитника Пакстена Ааронсона. Как сообщает журналист Том Богерт, клуб уже договорился об условиях сделки с "Филадельфией Юнион".
BREAKING: Eintracht Frankfurt and the Philadelphia Union have an agreement in place for transfer of US wonderkid Paxten Aaronson, per sources. Deal around $4m + add-ons + sell-on %.— Tom Bogert (@tombogert) November 4, 2022
Aaronson, 19, won Golden Ball at Concacaf U20 championships. Medical + finalizing deal next week. pic.twitter.com/teTi6JVLXB
Ааронсон обойдется "Айнтрахту" в четыре миллиона долларов, плюс бонусы, плюс процент от следующей продажи игрока. На следующе неделе игрок пройдет медобследование и подпишет контракт.
Пакстен является младшим братом одного из лидеров "Лидса" и сборной США Брендена Ааронсона. Летом он привел сборную U-20 к победе на чемпионате КОНКАКАФ, а сам получил приз лучшему игроку турнира.
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