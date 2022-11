Айнтрахт договорился о трансфере американского вундеркинда. Его брат разрывает в Лидсе

Франкфуртский "Айнтрахт" близок к покупке 19-летнего американского полузащитника Пакстена Ааронсона. Как сообщает журналист Том Богерт, клуб уже договорился об условиях сделки с "Филадельфией Юнион".

BREAKING: Eintracht Frankfurt and the Philadelphia Union have an agreement in place for transfer of US wonderkid Paxten Aaronson, per sources. Deal around $4m + add-ons + sell-on %.



Aaronson, 19, won Golden Ball at Concacaf U20 championships. Medical + finalizing deal next week. pic.twitter.com/teTi6JVLXB