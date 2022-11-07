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Нагельсманн о ПСЖ в 1/8 : Нас не наградили за идеальный групповой этап
Всё решил 1 гол "Бенфики"
Фото: twitter.com/FCBayern
Главный тренер "Баварии" прокомментировал жребий в 1/8 финала Лиги чемпионов. "ПСЖ" тоже не в восторге от матча с нами", – приводит его слова Bayern & Germany.
"Это сильный оппонент. У нас уже были сильные соперники в группе. Мы не были награждены за идеальный групповой этап.
"ПСЖ" тоже не будет в восторге от того, что они сыграют с нами. Но до игры еще далеко, впереди чемпионат мира", – заявил Нагельсманн.
"Бавария" заняла первое место в группе Лиги чемпионов, набрав 18 очков из 18 возможных. При жеребьевке лидер группы попадает на второе место.
"ПСЖ" потерял первое место в группе из-за разгромной победы "Бенфики" над "Маккаби" Хайфа (6:1). При прочих равных, португальская команда обошла парижан по голам на выезде.
"Бенфике" в итоге достался "Брюгге", а "Интеру" (был вторым в группе "Баварии") – "Порту".
Julian Nagelsmann on the UCL draw: "Paris is tough opponent. We've already had tough opponents in the group. We weren't rewarded for our perfect group stage. Paris won't be overly excited that they're facing us either. But the game is still far away, there's the World Cup first" pic.twitter.com/axdV64EXwd— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 7, 2022
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