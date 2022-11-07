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Нагельсманн о ПСЖ в 1/8 : Нас не наградили за идеальный групповой этап

Германия
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Всё решил 1 гол "Бенфики"

Нагельсманн о ПСЖ в 1/8 : Нас не наградили за идеальный групповой этап

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Главный тренер "Баварии" прокомментировал жребий в 1/8 финала Лиги чемпионов. "ПСЖ" тоже не в восторге от матча с нами", – приводит его слова Bayern & Germany.

"Это сильный оппонент. У нас уже были сильные соперники в группе. Мы не были награждены за идеальный групповой этап.

"ПСЖ" тоже не будет в восторге от того, что они сыграют с нами. Но до игры еще далеко, впереди чемпионат мира", – заявил Нагельсманн.

"Бавария" заняла первое место в группе Лиги чемпионов, набрав 18 очков из 18 возможных. При жеребьевке лидер группы попадает на второе место.

"ПСЖ" потерял первое место в группе из-за разгромной победы "Бенфики" над "Маккаби" Хайфа (6:1). При прочих равных, португальская команда обошла парижан по голам на выезде.

"Бенфике" в итоге достался "Брюгге", а "Интеру" (был вторым в группе "Баварии") – "Порту".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж) Юлиан Нагельсманн
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