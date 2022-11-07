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Рейна из Боруссии в матче с Бохумом сказал судье, что на нем нет пенальти. Судья изменил решение
Фэйр-плей в первую очередь
Фото: twitter.com/BVB
"Боруссия" Дортмунд обыграла "Бохум" (3:0) в рамках 13-го тура Бундеслиги. На 42-ой минуте судья Тобиас Штилер указал на точку, но потом изменил решение.
Помимо подсказки от судьи на ВАР, Тобиасу также сказал, что пенальти нет Джованни Рейна – игрок "Боруссии" на котором сфолили.
"Через определенное время ко мне подошли два игрока и сообщили – Рейна сказал, что это не пенальти, на его взгляд.
Затем я связался с ВАР, и по пути к монитору проходил мимо Рейны. Я спросил, считает ли он, что это пенальти, и на его лице появилось сомнение. Он сказал: "На мой взгляд, нет". Но он не пришел ко мне и не сказал, что это явная ошибка, которую надо исправить", – сказал Штилер.
В итоге после просмотра эпизода Штиллер отменил ранее принятое решение.
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