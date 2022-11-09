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Мане получил травму в преддверии старта чемпионата мира
Сенегалец не доиграл матч Бундеслиги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мюнхенской "Баварии" Садио Мане не смог доиграть вчерашний матч Бундеслиги против бременского "Вердера" (6:1). 30-летний футболист получил повреждение в первом тайме и покинул поле на 20-й минуте. Вместо него вышел Лерой Сане.
О степени серьезности травмы пока ничего неизвестно. В ближайшее время Садио пройдет медицинское обследование.
Отметим, что Мане является лидером сборной Сенегала, которая поедет на чемпионат мира-2022 и сыграет в группе с Катаром, Нидерландами и Эквадором. Мундиаль стартует 20 ноября.
В этом сезоне форвард отыграл 23 матча за "Баварию" во всех турнирах, забил 11 голов и выполнил 4 результативные передачи.
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