Миссия выполнима. Как Леманн одолел Кана и стал главным в Германии

Если вдруг не произойдет что-нибудь экстраординарное, то первым номером Германии на ЧМ в Катаре останется Мануэль Нойер. 36-летний голкипер находится в полном порядке — несмотря на тяжелые травмы, случавшиеся на его пути, "баварец" все равно поднимался на ноги, чем в очередной раз закрывал рты критикам.

А еще огорчал как минимум одного человека. Марк-Андре тер Штеген почти всегда сохранял дипломатичность, однако иногда эмоции одерживали верх. Это можно понять – амплуа вратаря не предполагает частые смены, а играть хочется всем.

В 2018-2019 годах вопрос стал ребром и представитель "Барселоны" пошел в атаку. Возникла благодатная почва: Нойер долго восстанавливался после перелома плесневой кости и провалился на Мундиале, организованном в Мордоре. Тер Штеген всячески раздувал конфликт, пытался убедить Йоахима Лева, а затем Ману выиграл Лигу чемпионов. Как мы помним, не без его помощи в плей-офф были биты "сине-гранатовые" — после 2:8 все претензии снялись автоматически.

Йенс Леманн также встретился с аналогичной проблемой, но не стал мириться с положением. Заметим, что ему пришлось соперничать с не меньшим титаном, чем Нойер. Оливер Кан является не просто мастодонтом цеха — чтобы обуздать такую ​​легенду, надо иметь, пардон, гигантские яйца. Рассказываем о вражде, из которой Леманн все же вышел победителем.

***

Пятница, 7 апреля 2006 года.

Тишину прервал звонок. И с трубки раздавался голос Энди Кепке, тренера вратарей "манншафт".

"Энс, мы должны принять решение сегодня".

Уже несколько лет в Германии витал вопрос — Кан или Леманн? С приближением домашнего чемпионата мира оно только набрало обороты. Сейчас должна быть поставлена ​​логическая точка.

"Мы попросили Оливера приехать к нам сюда, в Мюнхен…", - продолжал Андреас.

"Боже мой, они решили против меня!" – мысленно прокручивал Леманн.

"… и нам действительно было непросто, мы сидели вместе со вчерашнего вечера. Но мы остановились на ТЕБЕ".

Наконец-то! Наконец, в 35 Йенс достиг того, о чем он мечтал, сколько себя помнил.

"Это пришло ко мне, как я и хотел. Что мне теперь делать? Крикнуть от радости? Пройти круг почета вокруг своего автомобиля? Самостоятельно сделать мексиканскую волну? Единственное, что в конце концов выходит, это легкая счастливая улыбка".

Минутный триумф рассеялся. Впереди много работы.

***

Леманну не посчастливилось играть во времена Кана. До объявления окончательной заявки весной 2006-го Йенс мог похвастаться небольшим наследием — всего 27 матчей за Бундестим. Его вызвали под знамена сборной еще с 1998, но ради чего? "Товарняков"? Кубка конфедераций? Все лавры доставались Оливеру — в квалификации континентальных турниров, Евро-2000/2004 и ЧМ-2002 выступал он. И неважно с каким результатом заканчивала команда — за старые порядки уцепился Руди Феллер.

Это не тот случай, который присущ сегодняшнему дню: многие звезды откровенно манипулируют положением, чтобы устранить потенциальных конкурентов. Давайте посмотрим на условного Лионеля Месси — даже ему не нравились Златан Ибрагимович или Давид Вилья и их судьба хорошо известна. Леманн, выращенный в олдскульных условиях, ценил мужское соперничество и стремился к честной борьбе.

Кан был лучшим вратарем по версии УЕФА с 1999 по 2002 год. Прекрасно. Впрочем, и Йенсу было чем похвастаться — Клинсманн принял "бундестим" в тот момент, когда наш герой только что завершил сезон 2003/04. Тот самый, где лондонский "Арсенал" ни разу не уступил.

Леманн рассчитывал, что на родине его встретят в качестве равноценного Кана, однако на тропу войны предусмотрительно вышла "Бавария" - осуждающе помахала пальчиком, брызгала пеной изо рта и пыталась поучать тренерский штаб Германии. Ага, хотите скандал? Что ж, вы его получите.

Йенс рассуждал так: "Я справился с давлением лучше, чем Кан. Это было сравнение на высоком уровне. Нами обоими руководили амбиции. Переехав в Англию, я развивался дальше, тогда как Оливер после высоких показателей на чемпионате мира 2002 года не смог улучшиться. Я полноценно работал и в какой-то момент это должно было повлиять".

К общему удивлению Клинсманн не клюнул на крючок мюнхенцев: "Обоим голкиперам будет дан одинаковый шанс, а потом я определю, кто именно будет играть в основе".

Юрген пообещал "справедливый поединок" и до конца стоял на своем - когда Зепп Майер, тогдашний тренер вратарей "манншафт", упрекнул Клинсманну и таким образом надеялся склонить чашу в пользу Кана, тот не церемонился и выставил легенду за порог.

И началось – наружу вылезли все, кому новоиспеченный коуч не понравился с самого начала. Карл-Хайнц Румменигге сказал следующее: "Клинсманн хочет битвы между Каном и Леманном. Мы должны что-то изменить. Это постоянно в средствах массовой информации и мы не можем себе еженедельно отдавать предпочтение Кану или предпочтению Леманну". Ситуация вышла из-под контроля . Я умоляю вас принять решение в интересах всех участников".

Юрген отреагировал, однако не так, как рассчитывали уважаемые дядюшки: "Нам очень повезло, что в команде есть такие исключительные ребята". То есть, в очередной раз отмахнулся.

Неудивительно, что в дальнейшем "ротен" возглавили крестовый поход против Клинсманна, стремясь избавиться от такого неудобного персонажа всеми правдами и неправдами — упреки в любви к США, отсутствие должного уровня патриотизма появились не на пустом месте. Дошло до маразма — Юрген же выступал в АПЛ? Конечно. Вот откуда возникла лояльность к Йенсу!

Что касается Леманна, то на него "спустили" Магата - "Железный Феликс" принялся расхваливать Кана и искать ошибки в работе его визави (будто для этого не существует Арсен Венгер).

Не сказать, что у "канонира" все шло гладко – он плохо закончил 2004-й. Ноябрьское поражение против "Ливерпуля" (0:1) отправило немца на скамейку запасных и в "рамке" оказался Мануэль Альмуния. Целых десять туров Леманн ждал и только после 2:4, нанесенных "манкунианцами", вернулся в обойму.

"Я убежден, что буду играть за Германию на следующем чемпионате мира. Я лучше, чем когда-либо. Пока я в форме, я буду номером "один", — объяснил Леманн.

Действительно? Судьба подбросила идеальную возможность — в 1/8 Лиги чемпионов жребий свел "Баварию" и "Арсенал". Кан излучал покой: "Йенс часто провоцировал меня на публике. Я готов сделать заявление, чтобы положить конец этой дискуссии. Я уверен, что мы оба улыбнулись, когда услышали результат жеребьевки".

Конечно, Оливер не собирался что-либо комментировать прессе — так намекнул, что все выяснится прямо на поле. И первый раунд остался за ним — в Мюнхене хозяева забили быстрый мяч (Клаудио Писарро отличился на 4-й минуте), а с финальным свистком праздновали триумф 3:1. На Туманном Альбионе лондонцы зафиксировали 1:0 в свою пользу, однако здесь не нужно быть математическим гением, чтобы понять, кто прошел в четвертьфинал.

***

Ротация – еще один аспект, который невероятно раздражал недовольных Клинсманном. Тем не менее, тот пытался придерживаться графика – один поединок в исполнении Кана, следующий – в дело вступает Леманн. Практика дала плоды с профессиональной точки зрения, однако еще раз подбросила дров в костер информационной войны.

Соперники не общались между собой, но не стеснялись общаться с журналистами. Как только Кан делал свой выпад, Леманн не подбирал слов — например, советовал "баварцу" сосредоточиться на футболе, а не тратить время на молоденькую подружку. Да, доходило и до ударов ниже пояса, впрочем, что поделаешь? В таких обстоятельствах все методы хороши.

Эксперты придирчиво разбирали матчи — кто же в конце концов оступится? На Кубке конфедераций Леманн принял участие против Туниса (3:0), но в полуфинале с бразильцами пропустил трижды (2:3). В борьбе за бронзу Кан тоже устроил фестиваль (4:3), но Мексика была преодолена — ставим "птичку".

Йенс едва не потерял равновесие в марте 2006-го – среди разнообразия товарищеских встреч ему выпала Италия. Оппонент серьезный (все мы знаем, кто в будущем завоевал Кубок мира) и точно готовил соответствующую проверку. Как итог, 1:4 – на Леманна налетел Франц Беккенбауэр; досталось и Клинсманну — звучали призывы об увольнении, хотя до старта форума — три с лишним месяца.

Казалось, что Кан впереди - он даже сообщил СМИ, что вот теперь все решено и Клинсманн объявит вердикт в его пользу. Как оказалось, поговорка "поспешишь - людей насмешишь" не зря существует в этом мире.

Оливер был привлечен против США - "бундестим" уверенно вели 4:0, тут на 85 минуте американцы организовали гол. Дальняя подача, Кан неправильно оценивает ситуацию, столкновение с нападающим и мяч в сетке. Голкипер сигнализировал о фоле, но это его не спасло от критики — если бы он правильно отреагировал, то ошибка вообще не произошла бы. И знаете кто это сказал? Франц Беккенбауэр. После этого Оливер не появлялся на поле - вплоть до матча за третье место на ЧМ-2006.

Как такое может быть, что Кан – не идеален? Вратаря упрекнули в том, что с приближением пенсии он все чаще искал оправдания. Когда в 2005-м "Ювентус" победил 2:1, Оливер жаловался на качество газона и что в результате дождя мяч был скользким. Неужели это аргумент, когда ты олицетворение нации? В сезоне 2005/06 "Бавария" была выбита "Миланом" 2:5, а где оказался Леманн? В финале Лиги чемпионов, дистанцию ​​которой прошел просто безупречно - ни одного пропущенного в плей-офф, "сухая" серия, знаменитый пенальти, взятый против Хуана Романа Рикельме.

1 апреля 2006-го "ротен" встретились дома с "Кельном", восемнадцатой командой Бундеслиги - Кан дважды достал мяч из сетки, а после перерыва попросил замену. 1 апреля 2006-го "Арсенал" на "Хайбери" разбил "Астон Виллу" 5:0. 7 апреля 2006-го Андреас Кепке набрал номер Йенса Леманна.

***

30 июня 2006 года, четвертьфинал против Аргентины. Сборные обменялись голами – на выстрел Роберто Аялы ответил Мирослав Клозе. 120 минут прошло и вот-вот словацкий рефери Любош Михел известит о начале серии пенальти.

Леман поднял голову. Рядом стоял Канн. "Я желаю тебе удачи, теперь это твое дело, ты это сделаешь", - уронил Оливер, взял за руку и легонько приобнял. Как потом признался Йенс, он подумал: "Это был отличный жест; к сожалению, нет времени оценить это по достоинству, я должен сосредоточиться".

Что символично, Леманн справился с ударом Аялы, а затем парировал последний от Эстебана Камбьяссо. Германия идет дальше.

Журналисты пытались раскрутить историю, в которой Кан и Леманн нашли понимание. А вот и нет – взаимные подколы не прекратились даже тогда, когда оба повесили перчатки на гвоздь. Хоть что-то в этом мире должно быть стабильным.

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