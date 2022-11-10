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Марко Ройс пропустит второй чемпионат мира в карьере
Невезение для немца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Еще одна звезда мирового футбола пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре. Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Марко Ройс не сможет помочь своей сборной на Мундиале из-за травмы лодыжки, сообщает Sky Sports.
33-летний футболист травмировался еще в матче 7-го тура Бундеслиги против "Шальке" (1:0). Тогда повреждение показалось несерьёзным и капитан вернулся к игре, однако сразу две попытки Марко снова появляться на футбольном поле в итоге превращались в рецидивы полученной ранее травмы.
Источник не называет сроки восстановления форварда, однако утверждает, что он не успеет вернуться в строй к мировому первенству.
Стоит отметить, что Марко Ройс не сыграл на ЧМ-2014, где сборная Германии стала победителем. Ранее он также пропустил Евро-2016 и Евро-2020. Чемпионат мира-2022 стартует уже 20 ноября в Катаре. Немцы сыграют в одной группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой.
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