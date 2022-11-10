Мюнхенский каток. Бавария - Вердер 6:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Бавария разнесла Вердер. Хотя на скорый гол от Мисуалы бременцы смогли ответить красивой комбинацией, которую завершил Юнг. Но потом за дело взялся Гнабри – Серж оформил хет-трик, а лучший гол забил 17-летний Матис Тель – вложил в девятку издалека.

Бундеслига. 14-й тур

Бавария – Вердер 6:1

Голы: Мусиала 6, Гнабри 22, 28, 82, Горецка 26 пен., Тель 84 – Юнг 10