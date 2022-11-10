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Твиттер Баварии: Мане пропустит игру с Шальке. Поддерживаем контакт с медперсоналом Сенегала
Есть надежда что сыграет на мундиале
Фото: twitter.com/FCBayernEN
Твиттер "Баварии" опубликовал новость по состоянию Садио Мане. Сенегалец не сыграет с "Шальке".
Ранее Садио получил травму в матче "Бундеслиги" с "Вердером" (6:1).
"В ближайшие дни пройдут дополнительные осмотры футболиста.
"Бавария" поддерживает тесный контакт с федерацией футбола Сенегала", – пишет твиттер мюнхенского клуба.
Ранее генсек ФИФА от Сенегала заявила, что они привлекут шаманов, чтобы ускорить восстановление игрока.
Sadio Mane suffered an injury to his right fibula during #FCBSVW. He will miss the game against Schalke. Further examinations will follow in the coming days, and FC Bayern are in contact with the medical staff of the Senegalese Football Association.— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) November 9, 2022
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