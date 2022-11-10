 Твиттер Баварии: Мане пропустит игру с Шальке. Поддерживаем контакт с медперсоналом Сенегала ᐉ UA-Футбол
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Твиттер Баварии: Мане пропустит игру с Шальке. Поддерживаем контакт с медперсоналом Сенегала

Германия
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Есть надежда что сыграет на мундиале

Твиттер Баварии: Мане пропустит игру с Шальке. Поддерживаем контакт с медперсоналом Сенегала

Фото: twitter.com/FCBayernEN

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Твиттер "Баварии" опубликовал новость по состоянию Садио Мане. Сенегалец не сыграет с "Шальке".

Ранее Садио получил травму в матче "Бундеслиги" с "Вердером" (6:1).

"В ближайшие дни пройдут дополнительные осмотры футболиста.

"Бавария" поддерживает тесный контакт с федерацией футбола Сенегала", – пишет твиттер мюнхенского клуба.

Ранее генсек ФИФА от Сенегала заявила, что они привлекут шаманов, чтобы ускорить восстановление игрока.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Шальке (Гельзенкирхен) Садио Мане
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