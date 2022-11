Твиттер Баварии: Мане пропустит игру с Шальке. Поддерживаем контакт с медперсоналом Сенегала

Твиттер "Баварии" опубликовал новость по состоянию Садио Мане. Сенегалец не сыграет с "Шальке".

Ранее Садио получил травму в матче "Бундеслиги" с "Вердером" (6:1).

Ранее генсек ФИФА от Сенегала заявила, что они привлекут шаманов, чтобы ускорить восстановление игрока.

Sadio Mane suffered an injury to his right fibula during #FCBSVW. He will miss the game against Schalke. Further examinations will follow in the coming days, and FC Bayern are in contact with the medical staff of the Senegalese Football Association.