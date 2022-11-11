Могучий муравей. Сегодня День рождения у легенды Баварии Филиппа Лама

Филипп Лам родился 11 ноября 1983 года в Мюнхене. Немецкий защитник и полузащитник был капитаном "Баварии" и сборной Германии, в составе Бундестим стал чемпионом мира.

Лам является воспитанником мюнхенского клуба, в 2001 году он дебютировал в составе "красных", но в основном составе закрепился лишь к 2006 году. Вместе с ним клуб выигрывал Лигу чемпионов, чемпионат Германии и другие трофеи.

С 2004 года выступал в составе сборной Германии, с которой отправлялся на три чемпионата мира и три чемпионата Европы. В 2014 году провел все 120 минут успешного финала Мундиаля против Аргентины (1:0), после чего объявил о завершении международной карьеры.

Филипп считался универсальным игроком, он отлично выступал на флангах защиты, а при Гвардиоле изучил роль в опорной зоне.