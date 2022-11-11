 В Баварии недовольны, что Сенегал включил Мане в заявку ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. В Баварии недовольны, что Сенегал включил Мане в заявку
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Баварии недовольны, что Сенегал включил Мане в заявку

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Видимо, стороны не согласовали решение

В Баварии недовольны, что Сенегал включил Мане в заявку

Фото: twitter.com/FootballSenegal

Новина українською

"Бавария" недовольна решением сборной Сенегала включить травмированного Садио Мане в заявку. Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Вероятно, в клубе опасаются, что врачи сборной могут форсировать восстановление игрока, что серьезно повышает шансы на рецидив.

Напомним, что Садио получил травму в матче с "Вердером" (6:1) 8 ноября. Сообщалось, что он пропустит чемпионат мира в Катаре.

Позже генсек ФИФА от Сенегала заявила, что в сборной обратятся за помощью к шаманам, чтобы Мане поскорее вернулся в строй.

Сенегал сыграет свой первый матч 21 ноября против Нидерландов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Сенегал Садио Мане
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде