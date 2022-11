В Баварии недовольны, что Сенегал включил Мане в заявку

"Бавария" недовольна решением сборной Сенегала включить травмированного Садио Мане в заявку. Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Вероятно, в клубе опасаются, что врачи сборной могут форсировать восстановление игрока, что серьезно повышает шансы на рецидив.

Напомним, что Садио получил травму в матче с "Вердером" (6:1) 8 ноября. Сообщалось, что он пропустит чемпионат мира в Катаре.

Позже генсек ФИФА от Сенегала заявила, что в сборной обратятся за помощью к шаманам, чтобы Мане поскорее вернулся в строй.

Сенегал сыграет свой первый матч 21 ноября против Нидерландов.

