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В Баварии недовольны, что Сенегал включил Мане в заявку
Видимо, стороны не согласовали решение
Фото: twitter.com/FootballSenegal
"Бавария" недовольна решением сборной Сенегала включить травмированного Садио Мане в заявку. Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
Вероятно, в клубе опасаются, что врачи сборной могут форсировать восстановление игрока, что серьезно повышает шансы на рецидив.
Напомним, что Садио получил травму в матче с "Вердером" (6:1) 8 ноября. Сообщалось, что он пропустит чемпионат мира в Катаре.
Позже генсек ФИФА от Сенегала заявила, что в сборной обратятся за помощью к шаманам, чтобы Мане поскорее вернулся в строй.
Сенегал сыграет свой первый матч 21 ноября против Нидерландов.
Despite his injury, the federation of Senegal wants to nominate Sadio Mané for the World Cup. The Club @FCBayern is not happy about this decision https://t.co/amTJCDXhPv— Christian Falk (@cfbayern) November 11, 2022
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