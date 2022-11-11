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Ройс о пропуске второго ЧМ в карьере: Моя мечта разбита
Трагедия Марко и сборных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Марко Ройс прокомментировал пропуск чемпионата мира в Катаре в своем Инстаграм. "В последние дни делалось все возможное, чтобы мое участие стало возможным", – написал немец.
Ройс получил повреждение ещё в 7 туре Бундеслиги с "Шальке" (1:0). Он несколько раз пытался выйти на поле, но попытки заканчивались рецидивами.
"Как некоторые из вас, наверное, уже поняли, я не смогу поехать на чемпионат мира. В последние дни делалось все возможное, чтобы мое участие стало возможным. Но этого оказалось недостаточно для чемпионата мира!
Отдельное спасибо всем тем, кто отдал все силы, чтобы помочь мне. Хотел бы поблагодарить тренера Ханси Флика и врача команды Йохена Хане, которые тоже все перепробовали!
Хотелось бы поделиться с вами лучшими новостями, но, к сожалению, ничего не поделаешь. И я, и все остальные должны это принять. Моя большая мечта, к сожалению, разбита!
Теперь я желаю своей команде успехов в Катаре и буду держать пальцы скрещенными из дома! Увидимся на поле!!", – написал Ройс в соцсетях.
Напомним, что это уже второй пропущенный ЧМ в карьере Ройса. Из-за травм он не смог попасть на мундиаль 14-го года, а также на Евро-2016 и Евро-2020.
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