 Ройс о пропуске второго ЧМ в карьере: Моя мечта разбита ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Ройс о пропуске второго ЧМ в карьере: Моя мечта разбита
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ройс о пропуске второго ЧМ в карьере: Моя мечта разбита

Германия
(1 голосов)

Трагедия Марко и сборных

Ройс о пропуске второго ЧМ в карьере: Моя мечта разбита

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марко Ройс прокомментировал пропуск чемпионата мира в Катаре в своем Инстаграм. "В последние дни делалось все возможное, чтобы мое участие стало возможным", – написал немец.

Ройс получил повреждение ещё в 7 туре Бундеслиги с "Шальке" (1:0). Он несколько раз пытался выйти на поле, но попытки заканчивались рецидивами.

"Как некоторые из вас, наверное, уже поняли, я не смогу поехать на чемпионат мира. В последние дни делалось все возможное, чтобы мое участие стало возможным. Но этого оказалось недостаточно для чемпионата мира!

Отдельное спасибо всем тем, кто отдал все силы, чтобы помочь мне. Хотел бы поблагодарить тренера Ханси Флика и врача команды Йохена Хане, которые тоже все перепробовали!

Хотелось бы поделиться с вами лучшими новостями, но, к сожалению, ничего не поделаешь. И я, и все остальные должны это принять. Моя большая мечта, к сожалению, разбита!

Теперь я желаю своей команде успехов в Катаре и буду держать пальцы скрещенными из дома! Увидимся на поле!!", – написал Ройс в соцсетях.

Напомним, что это уже второй пропущенный ЧМ в карьере Ройса. Из-за травм он не смог попасть на мундиаль 14-го года, а также на Евро-2016 и Евро-2020.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Германия Марко Ройс Катар Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде