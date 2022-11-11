Бундеслига. Гладбах разбил Дортмунд в результативной битве двух Боруссий

Последний тур Бундеслиги перед Чемпионатом мира стартовал с безумной перестрелки двух тёзок "Боруссий". Спонсором веселого футбола в Менхенгладбахе стала безобразная игра Дортмунда в обороне, раскрывшая игру в обе стороны. Обе команды были одновременно прекрасны и ужасны, и каждая по-своему.

Дортмунд дезорганизовано оборонялся, а в атаке выезжал на ярком индивидуальном классе; Гладбах явно подготовился к сопернику и блистал в переходных фазах, но в защите трусил, прижимался к воротам и на ровном месте накликал беду на ворота третьего кипера Ольшовски.

Тон встречи задал гол Йонаса Хоманна в дебюте встречи. Для вингера сборной Германии это второй кряду гол на 4-й минуте на "Боруссия Парк". Начал атаку Вайгль, посадивший на пятую точку Брандта и выманившего в прессинг бездумного Джана. Это образовало огромный разрыв между линиями гостей, и транзитом через Штиндля мяч оказался у Йонаса, уверенно пробившего в угол. Отсутствие компактности в построениях БД станет лейтмотивом всей встречи.

Ответ гостей выдался шедевральным. Беллингем из глубины забросил мяч на Брандта, который слёту принял мяч на колено, а вторым касанием эффектно сравнял счёт. Всплеск чистого игрового гения, помноженный на пассивность Гладбаха в защите. Дортмунд увлёкся атакой, и тут же получил химарсами по своим незащищенным тылам. Бедолагу Хуммельса за первый тайм разорвали так, что ветеран ушёл на перерыв с таким видом, словно провёл на поле часа 3.

Капитан ценой жёлтой остановил Тюрама в контратаке, но в итоге с этого штрафного Бенсебаини забил головой. Ещё через 4 минуты Тюрам с центра поля убежал на рандеву с Кобелем, и тут Хуммельс снова остался не у дел. И вновь хозяева зачем-то сели и пропустили. Дебютант Ольшовски блестяще справился с ударом Мукоко с близкого расстояния, а затем совершил отчаянны прыжок в ноги Малену, наверняка оформив сейв тура. Но между этим Ян допустил глупую ошибку, подарив мяч Шлоттербеку и позволив Дортмунду сократить разрыв.

Перерыв показал, у какой из команд есть настоящий тренер. Гладбах начал второй тайм с классной затяжной атаки, закончившейся точным ударом Коне в нижний угол Кобеля. Явная заготовка от Фарке и его штаба. Эдин Терзич в свою очередь только добил свою команду коррективами. Стартовый план с Зюле на правом фланге и отсутствием подстраховки в центре поля и так не впечатлял. А с выходом Азара левым латералем и переходом на два форварда дела пошли ещё хуже. В том числе и в атаке. Смелый, но бестолковый ход тренера. Гладбах довёл игру до финального свистка без особых проблем.

4:2. Хаотичная и слегка бестолковая битва. Гладбах удивляет желанием контролировать матчи, и при этом напрочь отказывается от прессинга и только себя этим подставляет. Но ещё страннее выглядит Дортмунд, который не умеет компактно встречать, а за так называемой творческой свободой в атаке скрывается не что иное, как полное отсутствие организованности и командной слаженности. У одних оксюморон с тягой к владению и отсутствием высокого давления, у других какой-то анархичный махноболл. Зато было весело.

Бундеслига. 15-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия Менхенгладбах – Боруссия Дортмунд 4:2

Голы: Хофманн 4, Бенсебаини 26, Тюрам 30, Коне 46 – Брандт 19, Шлоттербек 40

Менхенгладбах: Ольшовски – Скалли, Фридрих, Эльведи, Бенсебаини – Вайгль, Коне (Итакура, 88) – Хофманн (Нетц, 90+1), Крамер (Херрман, 46), Штиндль (Нгуму, 90+1) – Тюрам

Дортмунд: Кобель – Зюле, Хуммельс (Пападопулос, 78), Шлоттербек (Модест, 60), Геррейру – Беллингем, Джан (Озджан, 59) – Рейна (Азар, 46), Брандт, Мален (Адейеми, 71) – Мукоко

Предупреждения: Штиндль 9 – Хуммельс 26, Геррейру 34