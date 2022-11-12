Бундеслига, 15-й тур

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – Вольфсбург 16:30

Трансляция – Setanta Sports

Хоффенхайм

"Хоффенхайм” серьёзно сдал перед перерывом на Чемпионат мира, набрав всего одно очко в четырёх последних турах. По ходу команда Андре Брайтенрайтера пропустила 10 голов, хотя до этого имела одну из самых надёжных оборон в Бундеслиге, на чём во многом и строился их успех на старте кампании. Последний их клиншит датирован месячной давности, когда "бело-синие” громили "Шальке” (3:0).

Также пала и впечатляющая домашняя серия. На "Презеро Арена” хозяева уступили в трёх последних встречах, неизменно пропуская минимум по два гола за раз.

Вылет форварда Мунаса Даббура и основного центрхава Гриши Прёмеля – серьёзный удар для "Хоффенхайма”. В свете болезни Себастьяна Руди ситуация в середине поля не лучшая. Также в субботу не поможет команде Хюбнер.

Вольфсбург

Несмотря на все издёвки по ходу карьеры, зачастую заслуженные, Нико Ковач успел проделать немало работы в "Вольфсбурге”, за которую его стоит похвалить. Ещё недавно "волков” штормило так, что большая часть болельщиков уже попрощалась с амбициями на этот сезон. После неудачного старта без побед в 5 стартовых турах клуб проявил спокойствие, и вскоре команда заиграла.

Выход в 1/8 финала Кубка Германии стал частью удачного рывка "волков”. В чемпионате Германии дела тоже наладились – в последних семи турах "Вольфсбург” никому не уступил (4 победы, 3 ничьи). Важной частью успеха стала результативная игра в атаке – из 24 голов в Бундеслиге 17 пришлось на эти 7 матчей.

Потеря одновременно и Брекало, и Виммера из-за болезни серьёзно ударит по мобильности коллектива. С Максом Крузе Ковач попрощался сам, а вот от услуг набравшего форму Лукаса Нмечи наставник бы точно не отказался. Похоже, именно ему предстоит занять место в старте на одном из флангов атаки.

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Статистика и факты

Кабак забил два гола в нынешнем сезоне Бундеслиги

Андрей Крамарич забивал в последних 4 матчах против "волков”

"Волки” не уступали в 7 последних матчах Бундеслиги, забив в них 17 из 24 своих голов

Кун Кустальс провёл 39 матчей в Бундеслиге за "Хоффенхайм” до перехода в "Вольфсбург” в январе 2015 года

Ориентировочные составы

Хоффенхайм: Бауманн – Акпогума, Кабак, Фогт – Сков, Штиллер, Гайгер, Анхелиньо – Баумгартнер – Рюттер, Крамарич

Вольфсбург: Кастельс – Баку, Борнаув, Ван де Вен, Отавио – Ф. Нмеча, Арнольд, Герхардт – Мармуш, Винд, Камински

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Хоффенхайм – Вольфсбург от UA-Футбол

Картина со старта сезона целиком перевернулась. "Хоффенхайм” резко сдал по результатам и стал серьёзно проседать в обороне. "Вольфсбург” наоборот из унылого автобуса превратился в динамичную и результативную машину. Ставка: индивидуальный тотал "Вольфсбурга” два или больше голов за 2.20.