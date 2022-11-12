Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гладбах снова наказывает фаворита. Видео голов и обзор матча Боруссия М - Боруссия Д 4:2
Второе подряд поражение дортмундцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Гладбахская "Боруссия", хоть сама пока вне зоны Лиги чемпионов, снова доказывает, что умеет играть против топовых команд Бундеслиги. В этом сезоне "жеребцы" уже громили "Лейцпиг" и играли вничью с "Баварией", а сейчас нанесли второе поражение подряд в чемпионате Дортмунду. Феерический первый тайм вместил у себя сразу пять голов, а после перерыва хозяева оформили еще один гол в ворота "шмелей" и установили окончательный результат.
Менхенгладбах поднимается на седьмую ступеньку таблицы, а Дортмунд не воспользовался возможностью хотя бы ситуативно выйти на вторую позицию Бундеслиги.
Бундеслига. 15-й тур
Менхенгладбах, Боруссия Парк
Боруссия Менхенгладбах – Боруссия Дортмунд 4:2
Голы: Хофманн 4, Бенсебаини 26, Тюрам 30, Коне 46 – Брандт 19, Шлоттербек 40
Популярное сейчас
- СМИ: Брайтон Де Дзерби интересуется тремя футболистами Шахтера
- Теперь официально: вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, освобождена
- Пике объяснил за что был удален в матче с Осасуной: Я не срал ни на чью мать
- Мюнхенский каток. Бавария - Вердер 6:1. Видео голов и обзор матча
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО