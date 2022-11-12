Гладбах снова наказывает фаворита. Видео голов и обзор матча Боруссия М - Боруссия Д 4:2

Гладбахская "Боруссия", хоть сама пока вне зоны Лиги чемпионов, снова доказывает, что умеет играть против топовых команд Бундеслиги. В этом сезоне "жеребцы" уже громили "Лейцпиг" и играли вничью с "Баварией", а сейчас нанесли второе поражение подряд в чемпионате Дортмунду. Феерический первый тайм вместил у себя сразу пять голов, а после перерыва хозяева оформили еще один гол в ворота "шмелей" и установили окончательный результат.

Менхенгладбах поднимается на седьмую ступеньку таблицы, а Дортмунд не воспользовался возможностью хотя бы ситуативно выйти на вторую позицию Бундеслиги.

Бундеслига. 15-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия Менхенгладбах – Боруссия Дортмунд 4:2

Голы: Хофманн 4, Бенсебаини 26, Тюрам 30, Коне 46 – Брандт 19, Шлоттербек 40