Германия
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Бундеслига. Лейпциг вырвался на 2 место, очередные победы Байера и Вольфсбурга
А также сенсация в Берлине и возрождение Бохума
Фото: IMAGO/Oliver Baumgart
Бундуслига, 15-й тур
Бремен, Везерштадион
Вердер – РБ Лейпциг 1:2
Голы: Гросс 56 – Силва 13, Шлагер 71
Леверкузен, БайАрена
Байер – Штутгарт 2:0
Голы: Диаби 30, Та 82
Зинсхайм, ПреЗеро
Хоффенхайм – Вольфсбург 1:2
Голы: Баумгартнер 42 – Кабак 45+4 (аг), Баку 56
Берлин, Олимпийский стадион
Герта – Кёльн 2:0
Голы: Канга 9, Рихтер 54
Аугсбург, WWK Арена
Аугсбург – Бохум 0:1
Гол: Антви-Аджей 58
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