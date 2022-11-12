 Бундеслига. Лейпциг вырвался на 2 место, очередные победы Байера и Вольфсбурга ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Лейпциг вырвался на 2 место, очередные победы Байера и Вольфсбурга
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Лейпциг вырвался на 2 место, очередные победы Байера и Вольфсбурга

Германия
(1 голосов)

А также сенсация в Берлине и возрождение Бохума

Бундеслига. Лейпциг вырвался на 2 место, очередные победы Байера и Вольфсбурга

Фото: IMAGO/Oliver Baumgart

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундуслига, 15-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер – РБ Лейпциг 1:2

Голы: Гросс 56 – Силва 13, Шлагер 71

Леверкузен, БайАрена

Байер – Штутгарт 2:0

Голы: Диаби 30, Та 82

Зинсхайм, ПреЗеро

Хоффенхайм – Вольфсбург 1:2

Голы: Баумгартнер 42 – Кабак 45+4 (аг), Баку 56

Берлин, Олимпийский стадион

Герта – Кёльн 2:0

Голы: Канга 9, Рихтер 54

Аугсбург, WWK Арена

Аугсбург – Бохум 0:1

Гол: Антви-Аджей 58

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вердер (Бремен) Герта (Берлин) Бохум Байер (Леверкузен) Хоффенхайм (Зинсхайм) РБ Лейпциг Штутгарт Вольфсбург Аугсбург Кёльн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде