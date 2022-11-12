Дань неизбежности. Шальке - Бавария 0:2. Обзор матча и видео голов

На определенном отрезке Бундеслиги у "Баварии" были некоторые проблемы, но ближе к зиме все стало на свои места. Рождество "звезда юга" будет встречать, как и обычно, в статусе лидера.

В последнем перед чемпионатом мира туре Бундеслиги "Бавария" спокойно, взвешенно и безальтернативно одолела "Шальке". Конечно, с голом Чупо-Мотинга. Смотрите.

Бундеслига, 15-й тур

Гельзенкирхен, Вельтинс

"Шальке" – "Бавария" 0:2

Голы: Гнабри 38, Чупо-Мотинг 52