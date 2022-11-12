Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дань неизбежности. Шальке - Бавария 0:2. Обзор матча и видео голов
Шальке - Бавария ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.11.2022 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На определенном отрезке Бундеслиги у "Баварии" были некоторые проблемы, но ближе к зиме все стало на свои места. Рождество "звезда юга" будет встречать, как и обычно, в статусе лидера.
В последнем перед чемпионатом мира туре Бундеслиги "Бавария" спокойно, взвешенно и безальтернативно одолела "Шальке". Конечно, с голом Чупо-Мотинга. Смотрите.
Бундеслига, 15-й тур
Гельзенкирхен, Вельтинс
"Шальке" – "Бавария" 0:2
Голы: Гнабри 38, Чупо-Мотинг 52
Популярное сейчас
- Мариуполь не проигрывает, но остается на дне, лидеры Востока теряют очки. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Фаворит поменялся. Ньюкасл Юнайтед – Челси. Анонс и прогноз матча 16-го тура АПЛ на 12.11.2022
- В Херсоне гуманитарная катастрофа из-за оккупантов и коллаборантов – Советник мэра города
- Шахтер против Зари, Малиновский против Интера. Расписание футбола на 11 - 13 ноября
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
Новости по теме
- 18:55 Зарубежные Твиттер Баварии: Мане пропустит игру с Шальке. Поддерживаем контакт с медперсоналом Сенегала
- 18:27 Зарубежные Бундеслига. Полный крах Баварии, Мукоко – герой Рурского дерби и тяжёлая травма Ройса
- 18:33 Зарубежные Бундеслига. Унион остановил Баварию, Фрайбург захватил лидерство, Ковач познаёт дно