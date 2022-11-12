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Дань неизбежности. Шальке - Бавария 0:2. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Шальке - Бавария ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.11.2022 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Дань неизбежности. Шальке - Бавария 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На определенном отрезке Бундеслиги у "Баварии" были некоторые проблемы, но ближе к зиме все стало на свои места. Рождество "звезда юга" будет встречать, как и обычно, в статусе лидера.

В последнем перед чемпионатом мира туре Бундеслиги "Бавария" спокойно, взвешенно и безальтернативно одолела "Шальке". Конечно, с голом Чупо-Мотинга. Смотрите.

Бундеслига, 15-й тур
Гельзенкирхен, Вельтинс
"Шальке" – "Бавария" 0:2
Голы: Гнабри 38, Чупо-Мотинг 52

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В статье: Бавария (Мюнхен) Шальке (Гельзенкирхен)
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