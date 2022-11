Мусиала провел 100-й матч за Баварию. Он самый молодой игрок, которому это удалось

Полузащитник Джамал Мусиала сегодня в 100-й раз сыграл за мюнхенскую "Баварию". Это событие пришлось на матч Бундеслиги против гельзенкирхенского "Шальке", который "Мюнхен" выиграл со счетом 2:0.

100 – At 19 years and 259 days, Jamal #Musiala is the youngest player to make 100 apps for FC Bayern in all comps since the foundation of the Bundesliga. Milestone. #S04FCB pic.twitter.com/GheBBVkO5U