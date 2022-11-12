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Мусиала провел 100-й матч за Баварию. Он самый молодой игрок, которому это удалось
Джамалу нету еще и 20 лет
Фото: Forbes
Полузащитник Джамал Мусиала сегодня в 100-й раз сыграл за мюнхенскую "Баварию". Это событие пришлось на матч Бундеслиги против гельзенкирхенского "Шальке", который "Мюнхен" выиграл со счетом 2:0.
100 – At 19 years and 259 days, Jamal #Musiala is the youngest player to make 100 apps for FC Bayern in all comps since the foundation of the Bundesliga. Milestone. #S04FCB pic.twitter.com/GheBBVkO5U— OptaFranz (@OptaFranz) November 12, 2022
Мусиала вышел в стартовом составе. На данный момент ему не исполнилось еще и 20 лет, его возраст – 19 лет и 259 дней. Таким образом, Джамал стал самым молодым игроком "Баварии", которому удалось провести 100 матчей за клуб, с момента основания Бундеслиги в 1963 году.
"Баварии" удалось приобрести Мусиалу для своей академии из "Челси" летом 2019 года за 200 тысяч евро. В 100 матчах он забил 27 голов и сделал 17 ассистов. В текущем же сезоне он отыграл 22 матча, забив 12 голов и отдав 10 голевых пасов.
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