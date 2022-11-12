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Мусиала провел 100-й матч за Баварию. Он самый молодой игрок, которому это удалось

Германия
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Джамалу нету еще и 20 лет

Мусиала провел 100-й матч за Баварию. Он самый молодой игрок, которому это удалось

Фото: Forbes

UA-Футбол
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Полузащитник Джамал Мусиала сегодня в 100-й раз сыграл за мюнхенскую "Баварию". Это событие пришлось на матч Бундеслиги против гельзенкирхенского "Шальке", который "Мюнхен" выиграл со счетом 2:0.

Мусиала вышел в стартовом составе. На данный момент ему не исполнилось еще и 20 лет, его возраст – 19 лет и 259 дней. Таким образом, Джамал стал самым молодым игроком "Баварии", которому удалось провести 100 матчей за клуб, с момента основания Бундеслиги в 1963 году.

"Баварии" удалось приобрести Мусиалу для своей академии из "Челси" летом 2019 года за 200 тысяч евро. В 100 матчах он забил 27 голов и сделал 17 ассистов. В текущем же сезоне он отыграл 22 матча, забив 12 голов и отдав 10 голевых пасов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Джамал Мусиала
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