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Лотар Матеус: Мусиала играет, как Месси. Его стоимость – 250 млн евро

Германия
(1 голосов)

Ему всего 19 лет

Лотар Матеус: Мусиала играет, как Месси. Его стоимость – 250 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала провел 100-й матч в составе мюнхенцев. Легенда немецкого футбола Лотар Матеус прокомментировала игру 19-летнего футболиста:

“Это просто магия, Мусиала играет, как Месси. Это просто Голливуд. Он навсегда должен остаться в “Баварии” и всегда должен играть. Я думаю, его стоимость – 250 миллионов евро. Но в любом случае этот игрок не для продажи”, – сказал Лотар Матеус.

Отметим, что в этом сезоне на счету Джамала 12 голов и 10 ассистов в 22 матчах за мюнхенцев.

Напомним, что Мусиала присоединился к "Баварии" в 2019 году. Тогда мюнхенцы заплатили за него "Челси" 200 тысяч евро. В настоящее время его ориентировочная стоимость составляет 100 млн евро. Отметим, что по этому показателю он занимает шестое место среди всех игроков мира.

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В статье: Лионель Месси Бавария (Мюнхен) Лотар Маттеус Джамал Мусиала
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Источник:
Goal

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