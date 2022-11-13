Рюдигер: Победа Германии на ЧМ-2022 будет сюрпризом

Защитник "Реала" и сборной Германии Антонио Рюдигер дал комментарий о перспективах своей сборной на чемпионате мира в Катаре:

"Вы всегда должны рассматривать Германию как претендента на победу в турнире. Но если посмотреть на нашу игру в последние месяцы, возможно, наша победа будет сюрпризом. В последнее время нам не удавалось найти свою игру. Я считаю, что в хорошей форме, к примеру, Бразилия.

Сейчас новая эра нашей команды. В 2014 году у сборной Германии были такие люди, как Кроос, Гётце, Лам, Швайнштайгер. Но я думаю, что сейчас у нас тоже есть поколение футболистов, способных добиться чего-то важного", - сказал игрок.