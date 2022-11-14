Демичелис покинул пост тренера Баварии-2 – он возглавит Ривер Плейт

Мартин Демичелис покинул пост главного тренера второй команды "Баварии", сообщает официальный сайт немецкого клуба.

41-летний специалист ушел из клуба по собственному желанию, для того чтобы возглавить "Ривер Плейт".

Демичелис впервые станет тренером взрослой команды. С 2019 по 2021 год он работал в "Баварии" U-19, а с 2021-го – в "Баварии-2". Аргентинец начинал взрослую карьеру игрока в "Ривер Плейт" – он находился в системе клуба с 1998 по 2003 год, после чего перешел в стан "мюнхенцев", где играл до 2010-го.

Преемником Мартина в "Баварии-2" стал Хольгер Зайтц.