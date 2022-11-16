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Чупо-Мотинг – лучший игрок Баварии в октябре

Германия
(1 голосов)

Удивительный перфоманс от камерунца

Чупо-Мотинг – лучший игрок Баварии в октябре

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Нападающий Максім Чупо-Мотинг признан лучшим игроком "Баварии" в октябре. Он забил 7 голов в 8 матчах.

Форвард также успел отдать 3 голевые передачи.

Второе место занял Джамал Мусиала.

Чупо-Мотинг забивал "Майнцу", "Баварии", "Хоффенхайму", "Аугсбургу", "Фрайбургу" и "Виктории" Пльзень.

В этом сезоне он провел 16 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Эрик-Максим Чупо-Мотинг
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Источник:
fcbayern.com

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