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Чупо-Мотинг – лучший игрок Баварии в октябре
Удивительный перфоманс от камерунца
Фото: twitter.com/FCBayern
Нападающий Максім Чупо-Мотинг признан лучшим игроком "Баварии" в октябре. Он забил 7 голов в 8 матчах.
Форвард также успел отдать 3 голевые передачи.
Второе место занял Джамал Мусиала.
Чупо-Мотинг забивал "Майнцу", "Баварии", "Хоффенхайму", "Аугсбургу", "Фрайбургу" и "Виктории" Пльзень.
В этом сезоне он провел 16 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи.
Glückwunsch, Choupo! ????#ChoupoMoting ist FC Bayern Spieler des Monats Oktober 2022. ????— FC Bayern München (@FCBayern) November 16, 2022
????: https://t.co/ceb55lHGQ4#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/XTWoaoUIXg
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