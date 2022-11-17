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Стал известен характер травмы Нкунку и сроки его восстановления
У игрока проблемы с коленом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стал известен характер травмы нападающего "РБ Лейпцига" и сборной Франции Кристофера Нкунку. 25-летний футболист получил повреждение на тренировке национальной команды в преддверии чемпионата мира-2022. Француз не поедет на турнир в Катар.
По информации L’Equipe, у Кристофера выявлено растяжение связок левого колена. Форвард пропустит от 6 до 8 недель.
В текущем сезоне Бундеслиги в составе "Лейпцига" Нкунку провел 15 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами. Ранее стало известно, кто заменит травмированного игрока в составе сборной Франции.
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