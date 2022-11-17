Стал известен характер травмы Нкунку и сроки его восстановления

Стал известен характер травмы нападающего "РБ Лейпцига" и сборной Франции Кристофера Нкунку. 25-летний футболист получил повреждение на тренировке национальной команды в преддверии чемпионата мира-2022. Француз не поедет на турнир в Катар.

По информации L’Equipe, у Кристофера выявлено растяжение связок левого колена. Форвард пропустит от 6 до 8 недель.

В текущем сезоне Бундеслиги в составе "Лейпцига" Нкунку провел 15 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами. Ранее стало известно, кто заменит травмированного игрока в составе сборной Франции.