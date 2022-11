Официально: Мане перенес операцию. Он не сыграет на чемпионате мира

"Бавария" опубликовала заявление касаемо здоровья Садио Мане. Сенегалец перенес операцию на сухожилии, как и сообщали журналисты.

Напомним, что ранее Сенегал вызвал Мане на чемпионат мира, несмотря на повреждение, полученное в матче с "Вердером". До последнего в сборной надеялись на восстановление нападающего.

ℹ Sadio #Mané ist am Donnerstagabend in Innsbruck von Prof. Christian Fink und Dr. Andy Williams aus London erfolgreich operiert worden. Er steht damit der Nationalmannschaft Senegals für die WM nicht mehr zur Verfügung.



Gute und schnelle Genesung Sadio, wir denken an dich! ♥️