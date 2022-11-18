Официально: Мане перенес операцию. Он не сыграет на чемпионате мира

"Бавария" опубликовала заявление касаемо здоровья Садио Мане. Сенегалец перенес операцию на сухожилии, как и сообщали журналисты.

"В четверг Мане перенес успешную операцию в Инсбруке, проведенную профессором Кристианом Финком и доктором Энди Уильямсом из Лондона. Во время операции сухожилие прикрепили к головке правой малоберцовой кости.

В связи с этим футболист не сможет сыграть за Сенегал на чемпионате мира и начнет реабилитацию в Мюнхене в ближайшие несколько дней", – написано в заявлении на сайте "Баварии".