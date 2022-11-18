Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Мане перенес операцию. Он не сыграет на чемпионате мира
В "Баварии" были правы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" опубликовала заявление касаемо здоровья Садио Мане. Сенегалец перенес операцию на сухожилии, как и сообщали журналисты.
"В четверг Мане перенес успешную операцию в Инсбруке, проведенную профессором Кристианом Финком и доктором Энди Уильямсом из Лондона. Во время операции сухожилие прикрепили к головке правой малоберцовой кости.
В связи с этим футболист не сможет сыграть за Сенегал на чемпионате мира и начнет реабилитацию в Мюнхене в ближайшие несколько дней", – написано в заявлении на сайте "Баварии".
Напомним, что ранее Сенегал вызвал Мане на чемпионат мира, несмотря на повреждение, полученное в матче с "Вердером". До последнего в сборной надеялись на восстановление нападающего.
ℹ Sadio #Mané ist am Donnerstagabend in Innsbruck von Prof. Christian Fink und Dr. Andy Williams aus London erfolgreich operiert worden. Er steht damit der Nationalmannschaft Senegals für die WM nicht mehr zur Verfügung.— FC Bayern München (@FCBayern) November 17, 2022
Gute und schnelle Genesung Sadio, wir denken an dich! ♥️
Популярное сейчас
- Первая снежная игра сезона. Ингулец – Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча
- Динамо уже четвертое и может атаковать Шахтер. Таблица и результаты тура УПЛ
- Россия нанесла массированный удар по газодобывающим объектам Нафтогаза
- Демичелис покинул пост тренера Баварии-2 – он возглавит Ривер Плейт
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка главной звезды сенсационного Ньюкасла. ФОТО