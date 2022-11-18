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Официально: Мане перенес операцию. Он не сыграет на чемпионате мира

Германия
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В "Баварии" были правы

Официально: Мане перенес операцию. Он не сыграет на чемпионате мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" опубликовала заявление касаемо здоровья Садио Мане. Сенегалец перенес операцию на сухожилии, как и сообщали журналисты.

"В четверг Мане перенес успешную операцию в Инсбруке, проведенную профессором Кристианом Финком и доктором Энди Уильямсом из Лондона. Во время операции сухожилие прикрепили к головке правой малоберцовой кости.

В связи с этим футболист не сможет сыграть за Сенегал на чемпионате мира и начнет реабилитацию в Мюнхене в ближайшие несколько дней", – написано в заявлении на сайте "Баварии".

Напомним, что ранее Сенегал вызвал Мане на чемпионат мира, несмотря на повреждение, полученное в матче с "Вердером". До последнего в сборной надеялись на восстановление нападающего.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Сенегал Садио Мане Чемпионат мира 2022
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Источник:
fcbayern.com

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